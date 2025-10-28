Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Çernobil'de neler oluyor? Renkleri maviye dönen köpekler bilim insanlarını da şaşırttı!

Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali çevresindeki bazı köpeklerin renginin maviye dönmesi endişeleri artırdı. Bilim insanlarını da şaşırtan bu değişimin son bir haftada gerçekleştiği belirtildi.

Ukrayna'da 1986'da yani yaklaşık 40 yıl önce meydana gelen Çernobil Nükleer Santrali çevresindeki köpeklerde meydana gelen değişim bilim insanlarını şaşırttı. Nükleer felaketin ardından terk edilen evcil hayvanların torunları olan bu , bu ay Çernobil'deki yasak bölgede dolaşırken görüntülendi.

Çernobil'de neler oluyor? Renkleri maviye dönen köpekler bilim insanlarını da şaşırttı!

MAVİ KÖPEKLER

Hayvanların renginin maviye dönmesine dair bölgede hayvanlara bakım sağlayan Dogs of Chernobyl adlı kuruluş tarafından duyuruldu. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Şu anda sterilizasyon çalışmaları yürütüyoruz ve tamamen mavi üç köpekle karşılaştık. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz.''

Çernobil'de neler oluyor? Renkleri maviye dönen köpekler bilim insanlarını da şaşırttı!

New York Post'un haberine göre, yerel halk ise köpeklerin tüylerindeki renk değişiminin son bir hafta içinde gerçekleştiğini söyledi.

Çernobil'de neler oluyor? Renkleri maviye dönen köpekler bilim insanlarını da şaşırttı!

''KİMYASALA MARUZ KALIYOR OLABİLİRLER''

Hayvanların bakımıyla ilgilenen kuruluş yetkilileri, köpekleri yakalayıp incelemeler yapacaklarını bildirdi. Açıklamada, ''Büyük olasılıkla kimyasala maruz kalıyorlar'' ifadelerine yer verildi. Buna rağmen köpeklerin “aktif ve sağlıklı” göründüğü bildirildi.

Çernobil'de neler oluyor? Renkleri maviye dönen köpekler bilim insanlarını da şaşırttı!

ÇERNOBİL ÇEVRESİNDE NE OLUYOR?

2017’de kurulan Dogs of Chernobyl, her yıl yasak bölgede yaşayan yaklaşık 700 köpeğe tıbbi bakım ve yiyecek sağlıyor. Bu hayvanlar, 1986’daki reaktör patlamasının ardından tahliye sırasında geride bırakılan evcil hayvanların torunları olarak biliniyor.

Çernobil'de neler oluyor? Renkleri maviye dönen köpekler bilim insanlarını da şaşırttı!

Olay, Çernobil bölgesindeki ve kimyasal kirlilik hakkında yeni soruları gündeme getirdi.

