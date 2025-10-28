Çernobil'de neler oluyor? Renkleri maviye dönen köpekler bilim insanlarını da şaşırttı!

Ukrayna'da 1986'da yani yaklaşık 40 yıl önce meydana gelen Çernobil Nükleer Santrali çevresindeki köpeklerde meydana gelen değişim bilim insanlarını şaşırttı. Nükleer felaketin ardından terk edilen evcil hayvanların torunları olan bu köpekler, bu ay Çernobil'deki yasak bölgede dolaşırken görüntülendi.

MAVİ KÖPEKLER

Hayvanların renginin maviye dönmesine dair bölgede hayvanlara bakım sağlayan Dogs of Chernobyl adlı kuruluş tarafından duyuruldu. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Şu anda sterilizasyon çalışmaları yürütüyoruz ve tamamen mavi üç köpekle karşılaştık. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz.''

New York Post'un haberine göre, yerel halk ise köpeklerin tüylerindeki renk değişiminin son bir hafta içinde gerçekleştiğini söyledi.

''KİMYASALA MARUZ KALIYOR OLABİLİRLER''

Hayvanların bakımıyla ilgilenen kuruluş yetkilileri, köpekleri yakalayıp incelemeler yapacaklarını bildirdi. Açıklamada, ''Büyük olasılıkla kimyasala maruz kalıyorlar'' ifadelerine yer verildi. Buna rağmen köpeklerin “aktif ve sağlıklı” göründüğü bildirildi.

ÇERNOBİL ÇEVRESİNDE NE OLUYOR?

2017’de kurulan Dogs of Chernobyl, her yıl yasak bölgede yaşayan yaklaşık 700 köpeğe tıbbi bakım ve yiyecek sağlıyor. Bu hayvanlar, 1986’daki reaktör patlamasının ardından tahliye sırasında geride bırakılan evcil hayvanların torunları olarak biliniyor.

Olay, Çernobil bölgesindeki çevresel etkiler ve kimyasal kirlilik hakkında yeni soruları gündeme getirdi.