Dünyadan izole toplulukları fenomenler öldürecek! İşte ölümcül tehdit

İngiltere merkezli Survival International isimli insan hakları kuruluşu yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 'Dış Dünyayla Teması Olmayan Yerli Halklar: Hayatta Kalmanın Eşiğinde' isimli raporda, sosyal medyaya içerik üreten fenomenlerin 10 yıl içinde dünya üzerinde izole yaşayan, dış dünyayla bağlantısı olmayan kabilelerin yarısının yok olabileceği belirtildi.

Dünya genelinde dış dünya ile bağlantısı olmayan 196 yerli topluluk bulunduğu belirtilen raporda, bu insanların yüzde 95'inin Amazon ormanlarında, geri kalanının ise Asya ve Pasifik adalarında yaşadığı bilgisi yer aldı.

BİR FENOMEN BİLE ONLARI YOK EDEBİLİR!

Uzmanlara göre, sosyal medyaya içerik üreten, beğeni uğruna, izole kabileleri ziyaret etmek isteyen fenomenlerin sadece biri bile ölümlere neden olabilir. Kabile dışından bir kişinin izole toplumdan biriyle temasa geçmesi bağışıklık sistemlerini çökertebilir. Dış dünyadaki mikroplara karşı savunmasız olan topluluklar bu şekilde yok olabilir.

Times of London'a açıklamalarda bulunan kuruluş yetkilileri, ''Temasın sonuçları yıkıcıdır. Çocukların, anne babaların, kardeşlerin ve arkadaşların soykırım ölçeğinde ölümüne yol açar" açıklamasında bulundu.

İÇERİK UĞRUNA YAPMADIKLARI KALMADI!

Sosyal medya fenomenlerinin bazıları ise bu durumu hiç umursamıyor. Hint Okyanusu'ndaki ada, dünyanın "en izole kabilesi" olan avcı toplayıcı Sentinelese halkının yaşadığı adaya 3 deniz milinden fazla yaklaşmak yasak. Fakat Britanyalı içerik üreticisi Miles Routledge, adaya gizlice gitme planlarını alenen paylaştı. int makamlarının "adayı yeterince izleyemediğini" ve bu yüzden "kolayca içeri girebileceğini" iddia etti. Hatta fark edilmemesi için pasaportundaki ismi de değiştirebileceğini söyledi.

Bir başka tehlikeli girişim ise 24 yaşındaki Amerikalı influencer Mykhailo Viktorovych Polyakov'dan geldi. Polyakov, bir botla dokuz saatlik yolculuk yaparak aynı adaya ulaştı. Genç adam, yerli halkın dikkatini çekmek için düdük çalıp kola ve hindistan cevizi bıraktı. Sonuç olarak Polyakov Hint polisi tarafından gözaltına alındı.

Amerikalı misyoner John Allen Chau 2018'de, Hristiyanlığı yaymak için adaya gizlice girmeye çalışırken Sentinelese halkı tarafından öldürülmüştü.

''TİKTOK YA DA YOUTUBE'A FEDA EDİLEMEZLER''

Survival International hükümetlerin ve şirketlerin müdahale etmemesi halinde önümüzdeki on yılda bu toplulukların yarısının yok olabileceğini vurguladı.

Raporda, fenomenlerin kabilelerle ilgili içerik üretme motivasyonu da "Temassız halklar, başkaları eğlensin diye yaşayan içerikler değil; onların yaşam hakları TikTok beğenileri ya da YouTube aboneliklerine feda edilemez" sözleriyle sert bir şekilde eleştirildi.