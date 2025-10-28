Menü Kapat
SON DAKİKA!
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Dünyadan izole toplulukları fenomenler öldürecek! İşte ölümcül tehdit

İngiltere'de yapılan bir araştırma, dünyadan izole yaşayan toplulukların, fenomenler nedeniyle ölümcül tehdit altında olduğunu ortaya çıkardı. Sosyal medya fenomenleri, bu toplulukların yok olmasına neden olabilir.

Dünyadan izole toplulukları fenomenler öldürecek! İşte ölümcül tehdit
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 09:45

İngiltere merkezli Survival International isimli kuruluşu yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 'Dış Dünyayla Teması Olmayan Yerli Halklar: Hayatta Kalmanın Eşiğinde' isimli raporda, sosyal medyaya içerik üreten fenomenlerin 10 yıl içinde dünya üzerinde izole yaşayan, dış dünyayla bağlantısı olmayan kabilelerin yarısının yok olabileceği belirtildi.

Dünya genelinde dış dünya ile bağlantısı olmayan 196 yerli topluluk bulunduğu belirtilen raporda, bu insanların yüzde 95'inin Amazon ormanlarında, geri kalanının ise Asya ve Pasifik adalarında yaşadığı bilgisi yer aldı.

Dünyadan izole toplulukları fenomenler öldürecek! İşte ölümcül tehdit

BİR FENOMEN BİLE ONLARI YOK EDEBİLİR!

Uzmanlara göre, sosyal medyaya içerik üreten, beğeni uğruna, izole kabileleri ziyaret etmek isteyen fenomenlerin sadece biri bile ölümlere neden olabilir. Kabile dışından bir kişinin izole toplumdan biriyle temasa geçmesi bağışıklık sistemlerini çökertebilir. Dış dünyadaki mikroplara karşı savunmasız olan topluluklar bu şekilde yok olabilir.

Times of London'a açıklamalarda bulunan kuruluş yetkilileri, ''Temasın sonuçları yıkıcıdır. Çocukların, anne babaların, kardeşlerin ve arkadaşların soykırım ölçeğinde ölümüne yol açar" açıklamasında bulundu.

Dünyadan izole toplulukları fenomenler öldürecek! İşte ölümcül tehdit

İÇERİK UĞRUNA YAPMADIKLARI KALMADI!

fenomenlerinin bazıları ise bu durumu hiç umursamıyor. Hint Okyanusu'ndaki ada, dünyanın "en izole kabilesi" olan avcı toplayıcı Sentinelese halkının yaşadığı adaya 3 deniz milinden fazla yaklaşmak yasak. Fakat Britanyalı içerik üreticisi Miles Routledge, adaya gizlice gitme planlarını alenen paylaştı. int makamlarının "adayı yeterince izleyemediğini" ve bu yüzden "kolayca içeri girebileceğini" iddia etti. Hatta fark edilmemesi için pasaportundaki ismi de değiştirebileceğini söyledi.

Dünyadan izole toplulukları fenomenler öldürecek! İşte ölümcül tehdit

Bir başka tehlikeli girişim ise 24 yaşındaki Amerikalı influencer Mykhailo Viktorovych Polyakov'dan geldi. Polyakov, bir botla dokuz saatlik yolculuk yaparak aynı adaya ulaştı. Genç adam, yerli halkın dikkatini çekmek için düdük çalıp kola ve hindistan cevizi bıraktı. Sonuç olarak Polyakov Hint polisi tarafından gözaltına alındı.

Amerikalı misyoner John Allen Chau 2018'de, Hristiyanlığı yaymak için adaya gizlice girmeye çalışırken Sentinelese halkı tarafından öldürülmüştü.

Dünyadan izole toplulukları fenomenler öldürecek! İşte ölümcül tehdit

''TİKTOK YA DA YOUTUBE'A FEDA EDİLEMEZLER''

Survival International hükümetlerin ve şirketlerin müdahale etmemesi halinde önümüzdeki on yılda bu toplulukların yarısının yok olabileceğini vurguladı.

Raporda, fenomenlerin kabilelerle ilgili içerik üretme motivasyonu da "Temassız halklar, başkaları eğlensin diye yaşayan içerikler değil; onların yaşam hakları TikTok beğenileri ya da YouTube aboneliklerine feda edilemez" sözleriyle sert bir şekilde eleştirildi.

