Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Seli fırsata çevirdiler: Dev balıklar yakalayıp zengin oldular

Vietnam'daki sel felaketini bazı kişiler fırsata çevirdi. Can Tho şehrinde taşkın sırasında kurulan ağlara takılan çok sayıda balık, birçok kişiyi zengin etti. Bazıları taşkın sebebiyle sokaklara kadar gelen balıkları elleriyle avladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 11:33

'ın Can Tho şehrinde , bazı bölgelerde zarara neden olurken bazı bölgedeler yaşayanların yüzünü güldürdü. Taşkın mevsiminde nehir ve kanallardan çok sayıda büyük büyük yayın balıkları yakalandı.

Seli fırsata çevirdiler: Dev balıklar yakalayıp zengin oldular

Yoğun yağışlarla beraber kanallarda su seviyesi yükseldi. Balıklar yüzeye çıktı hatta sokaklara kadar çıktılar. Halk, yaklaşık 1 metre uzunluğunda, 8 kilo ağırlığında balıklar yakaladı. Bu balıkları yakalayanlar adeta zengin oldu. Birçok kişi, ağlarını ve tuzaklarını kurarak yayın balığı, yılan balığı ve levrek gibi tatlı su türlerini avladı.

Seli fırsata çevirdiler: Dev balıklar yakalayıp zengin oldular

NADİR YAYIN BALIĞI DA YAKALANDI

Bir kişi yakaladığı yayın balığını tek başına kaldıramayınca çevresindekilerden yardım istedi. Balığın büyüklüğü görenleri hayrete düşürdü. Dev yayın balığının yanı sıra yaklaşık 2 kilogramlık pembe-beyaz renkte nadir bir yayın balığı da yakalandı.

Seli fırsata çevirdiler: Dev balıklar yakalayıp zengin oldular

BALIKLAR NASIL YÜZEYE ÇIKTI?

Uzmanlara göre bu tür balıkların sel dönemlerinde ortaya çıkmasının nedeni, suların yükselmesiyle birlikte balıkların açık kanallardan iç bölgelere geçmesi. Sel sonrası bu alanlarda kalan balıklar, halkın kurduğu ağlara takılıyor.

#vietnam
#sel
#balık avı
#Can Tho
#Yayın Balığı
#Nadir Balık
#Dünya
