TGRT Haber
20°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Saldırı ihbarını umursamadı, pizza yemeye gitti!

ABD'nin New Jersey eyaletinde saldırı ihbarı alan polis memuru, olay yerine gitmek yerine pizza yemeye gitti. Polisin kullandığı aracın GPS kayıtları incelendi, hakkında soruşturma açıldı. İhbar yapılan yerdeki bir evde ise 2 ceset bulundu.

Saldırı ihbarını umursamadı, pizza yemeye gitti!
ABD'nin New Jersey eyaletinde, Çavuş Kevin Bollaro, kendisine gelen silahlı saldırı ihbarını ve yardım çağrısını umursamadı. Polis memuruna Pittstown kasabasından art arda silah sesleri ve yardım çağrıları geldi. Olay yerine gitmesi gereken devriye ekibinin başında Bollaro bulunuyordu.

Bollaro, olay yerine gitmek yerine ters yönde hareket etti ve önce bir ATM'ye uğradı. Ardından sirenini yakmadan olay yerine gitti. İlk aramanın geldiği noktaya ulaştığında Bollaro telsizden "Herhangi bir şey duyamadım. Diğer adreslere bakacağım" dedi.

GPS kayıtlarına bakıldığında ise polis memurunun diğer adreslere hiç uğramadığı, bir pizzacıya gittiği, orada neredeyse 1 saat zaman geçirdiği anlaşıldı. Daha sonra başka bir restorana geçen memur yaklaşık bir saatini de orada geçirdi.

Saldırı ihbarını umursamadı, pizza yemeye gitti!

İHBARIN YAPILDIĞI EVDEN 2 CESET ÇIKTI

Ertesi sabah, polis ekipleri 911 hattına ilk ihbarın geldiği yerden sadece 183 metre uzaktaki bir evde iki ceset buldu. İki kurbanın New Jersey Eyalet Polisi Teğmeni Ricardo Santos tarafından vurularak öldürüldüğü, ardından Santos’un intihar ettiği belirlendi.

Savcılığa göre Bollaro daha sonra teslim ettiği raporunda bölgeyi araştırdığı şeklinde yalan beyanlarda bulundu. Dolayısıyla memura görevi kötüye kullanma ve resmi belgelerde tahrifat yapma suçlamaları yöneltildi. Bollaro, 5 Kasım'da mahkemeye çıkacak.

TGRT Haber
