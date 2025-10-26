Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Kamala Harris ABD başkanlığı için bir kez daha yarışacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski rakibi, Demokrat Parti adayı Kamala Harris, yeniden aday olacağını açıkladı. Harris, ''Henüz işim bitmedi'' dedi.

Kamala Harris ABD başkanlığı için bir kez daha yarışacak
Geçtiğimiz yıl kasım ayında gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinde 'a 1,5 puan farkla yenilen adayı , yeniden aday olacağını açıkladı.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Harris, bir gün "muhtemelen" başkan olacağını ve Beyaz Saray'da bir kadının olacağına inandığını söyledi. Ayrıca Demokratların bir sonraki seçimdeki aday belirleme sürecinde kendisini yarış dışında gösteren anketleri ciddiye almadığını ifade etti.

Kamala Harris ABD başkanlığı için bir kez daha yarışacak

TRUMP'A SERT ELEŞTİRİLER

Harris henüz bir karar vermediğini ancak siyasette hala bir geleceği olduğunu vurguladı: "Henüz işim bitmedi. Tüm kariyerim boyunca hizmet etmeye adadım kendimi. Bu benim etim kemiğim oldu."

Harris, eski rakibine de sert eleştiriler yöneltti.

Trump'ı bir "zalim" olarak niteleyerek seçim kampanyası sırasında yaptığı uyarıların doğru çıktığını söyledi.

Trump'ın bir "faşist gibi davranacağı" ve "otoriter bir yönetim" kuracağı yönündeki öngörülerde bulunduğunu söyleyen Harris, "O, Adalet Bakanlığı'nı silah haline getireceğini söylemişti ve tam olarak bunu yaptı" diye konuştu.

