ABD lideri Trump Asya turuna dansla başladı! Çin lideri Xi Jinping ile kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 günlük Asya turu başladı. Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez yerel dansçılarla beraber dans ederek pozitif bir hava yaydı. ABD liderinin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı 'ın Asya turu renkli görüntülerle başladı. İlk durak 'da yerel dansçılar tarafından karşılanan Trump, onlara kendine özgü dansıyla eşlik etti.

Uçaktan indikten sonra Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından karşılanan Trump, tören alanında kendisi için düzenlenen geleneksel dans gösterisini izledi. Ardından müziğe ayak uyduran ABD Başkanı, dansçılara kısa süre eşlik etti.

ABD lideri Trump Asya turuna dansla başladı! Çin lideri Xi Jinping ile kritik görüşme

Törenin ardından iki lider, ikili ilişkilerin ele alınacağı görüşme için havalimanından ayrıldı.

AMAÇ ÇİN'İN BÖLGESEL ETKİSİNİ DENGELEME

Trump'ın beş günlük Asya turu, Washington ile Pekin arasındaki ekonomik gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor. ABD yönetimi, bu ziyaretle hem bölgedeki müttefiklerle ilişkilerini güçlendirmeyi hem de 'in bölgesel etkisini dengelemeyi hedefliyor.

ABD lideri Trump Asya turuna dansla başladı! Çin lideri Xi Jinping ile kritik görüşme

JAPONYA'NIN YENİ BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞECEK

Trump, pazartesi sabahı 'ya geçerek Tokyo'da göreve yeni başlayan Başbakan Takaiçi Sanae ile görüşecek. Bu temasın, ABD-Japonya ittifakının Çin ve Kuzey Kore'ye yönelik ortak duruşunun devam ettiği mesajını vermesi bekleniyor.

ABD lideri Trump Asya turuna dansla başladı! Çin lideri Xi Jinping ile kritik görüşme

Hafta ortasında 'nin Busan kentine geçecek olan Trump, burada düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölge ekonomileri, ticaret güvenliği ve enerji iş birliği konuları ele alınacak.

ÇİN LİDERİ JİNPİNG İLE GÖRÜŞME

Asya turunun son gününde Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek. İkili görüşmede ticaret ilişkileri, Tayvan gerilimi ve Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetlerin masaya yatırılması bekleniyor.

ABD lideri Trump Asya turuna dansla başladı! Çin lideri Xi Jinping ile kritik görüşme
