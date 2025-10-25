Menü Kapat
 Merve Yaz

Trump devreye girdi! ABD hükümetine gizemli bağış: Pentagon personelinin maaşları ödenecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), personel maaşlarını ödemek için ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi paylaşılmayan "bir müttefikinin" sağlayacağı 130 milyon dolarlık bağışı kullanacağını açıkladı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, konuyla ilgili açıklamasında söz konusu bağışın, askerlerin maaş ve yan haklarının "maliyetini karşılamak" amacıyla yapıldığını belirterek, paranın bakanlığın "genel bağış kabul yetkisi" kapsamında kabul edildiğini söyledi.

GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 10:03

ABD Başkanı , hükümetin kapanması sırasında asker maaşlarının ödenebilmesi için ismi açıklanmayan bir özel bağışçının devlete 130 milyon dolar yaptığını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray’daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, bağışçının “bir vatansever” ve “yakın arkadaşı” olduğunu söyledi ancak kimliğini paylaşmadı.

"MAAŞ VE SOSYAL HAKLAR İÇİN KULLANILACAK"

Sözcüsü Sean Parnell, Savunma Bakanlığı’nın bağışı “genel hediye kabul yetkisi” kapsamında teslim aldığını açıkladı.

Parnell, “Bağış, hizmet mensuplarının maaş ve haklarının maliyetini dengelemek amacıyla yapıldı” dedi.

YASAYA AYKIRI OLABİLİR

Ancak uzmanlara göre, federal kurumların tarafından onaylanan ödeneklerin ötesinde harcama yapmasını veya gönüllü hizmet kabul etmesini yasaklayan kanun kapsamında bu tür bir uygulama yasal ihlal anlamına gelebilir.

Beyaz Saray’ın Bütçe Ofisi konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

Kongre Bütçe Ofisi’ne göre, Trump yönetiminin 2025 yılı bütçesi toplamda 600 milyar dolarlık askeri maaş ve tazminat ödeneği talep ediyor. Bu durumda bağışın, kişi başına yaklaşık 100 dolara denk geldiği hesaplanıyor.

GEÇİCİ ÇÖZÜMLER TÜKENİYOR

Trump, bu ay başında imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle, Pentagon’a kullanılmamış Ar-Ge fonlarını asker maaşlarını ödemek için kullanma talimatı vermişti.

Ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson dahil birçok Kongre yetkilisi, bu yöntemin “yalnızca geçici bir çözüm” olduğunu ve yeni bir harcama yasası çıkarılmadığı takdirde askerlerin yakında maaşlarını alamayacağını uyardı.

