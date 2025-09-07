Pentagon'un ismi değişti, Trump'a pahalıya patladı: 'Savaş çığırtkanı olarak resmedileceğiz

ABD basını, Başkan Donald Trump’ın Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) adını “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirme kararının hükümete çok yüksek maliyetler getirebileceğini yazdı.

Politico’nun aktardığına göre, Trump’ın dün bu değişikliği öngören kararnameyi imzalaması birçok ABD’li yetkili arasında öfke ve şaşkınlıkla karşılandı. Bazı yetkililer, “Ordunun sorunlarına çözüm getirmeyecek bu kozmetik adım milyarlarca dolara mal olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

ABD'Lİ YETKİLİDEN 'SAVAŞ ÇIĞIRTKANI' BENZETMESİ

İsmi açıklanmayan eski bir ABD'li savunma yetkilisi, "Bu değişiklik tamamen ABD'nin iç siyasetindeki seyirciler için yapıldı, Çin ve Rusya'ya yönelik hesaplamalarda kesinlikle hiçbir etkisi olmayacak. Hatta daha da kötüsü, düşmanlarımız tarafından ABD'yi savaş çığırtkanı ve uluslararası barış ile istikrara yönelik bir tehdit olarak resmetmek için kullanılabilecek" ifadelerine yer verdi.

YÜZ BİNLERCE MÜHÜR DEĞİŞECEK

Trump'ın ABD Kongresi'ne sunduğu karar doğrultusunda, ABD'deki 50 eyalet ve 40 farklı ülkedeki ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı 700 binden fazla tesiste bakanlığa ait mühürlerin değiştirilmesinin gerekeceği öngörülüyor.

ABD ordusunun 6 kuvvet kolu ve onlarca çeşitli ajans için kullanılan antetli kağıtlardan, yemek salonlarındaki peçetelere, ABD Senatosu onaylı yetkililerin işlemeli ceketlerinden Pentagon'un resmi hediyelik eşya mağazasındaki küçük eşyalara kadar birçok alanda değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

TRUMP YÖNETİMİ KONGREDEN KAÇIYOR

ABD Savuma Bakanlığı'nın isminin değiştirilmesi için Trump'ın imzaladığı kararnamenin ABD Kongresi'nin onayını alması ve Kongre tarafından duruma ilişkin bir yasanın çıkartılması gerektiği biliniyor. Ancak Trump yönetiminin, Kongre'nin onayını almak zorunda kalmamak için çeşitli yolların aradığı düşünülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün söz konusu kararnameyi imzalamasının ardından Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapılmış, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ofisinin kapısındaki isim tabelasının, kararnamede belirtildiği üzere "ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth" yazılı bir tabelayla değiştirildiği gösterilmişti.