Trump’tan AB’ye sert tepki: Google ve Apple cezalarına “301. Madde” tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’nin (AB) Google ve Apple başta olmak üzere ABD’li teknoloji şirketlerine uyguladığı para cezalarını sert sözlerle hedef aldı. Trump, bu cezaların “geçersiz kılınması” için gerekirse bir ticaret soruşturması başlatabileceğini belirtti.

“AMERİKAN YATIRIMLARINDAN KESİLEN PARA”

Truth Social hesabından peş peşe açıklamalar yapan Trump, Avrupa’nın Google’a 3,5 milyar dolarlık ceza vererek “Amerikan yatırımları ve istihdamına gidecek parayı elinden aldığını” savundu. Bunun, Google ve diğer ABD’li teknoloji şirketlerine kesilen çok sayıdaki ceza ve verginin üzerine eklendiğini vurguladı. “Bu çok adaletsiz, Amerikan vergi mükellefleri bunu kabul etmeyecek” diyerek tonu yükseltti.

APPLE VE GOOGLE VURGUSU

Trump, Apple’ın 17 milyar dolarlık cezaya mahkûm edilmesini de eleştirerek “bence uygulanmaması gereken bir ceza” ifadesini kullandı ve “Bu parayı geri almalılar” dedi. “Parlak ve eşi benzeri görülmemiş Amerikan yeteneğine bunun yapılmasına izin veremeyiz” çıkışını yaptı.

AB’YE ÇAĞRI: “DERHAL DURDURUN”

Bir başka paylaşımında, Google’ın geçmişte de “sahte iddialar” nedeniyle AB’ye milyarlarca dolar ödediğini hatırlatan Trump, “Bu ne kadar çılgınca bir durum. Avrupa Birliği, Amerikan şirketlerine karşı bu uygulamayı derhal durdurmalıdır” mesajını verdi.

BRÜKSEL’İN SON KARARI: 2,95 MİLYAR EUROLUK CEZA

AB, bugün Google’a dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,95 milyar euro ceza kesti. Karar, Washington–Brüksel hattındaki teknoloji gerilimini biraz daha tırmandırdı, açıkçası.

“301. MADDE” NEDİR?

Trump’ın işaret ettiği “301. Madde” soruşturması, 1974 tarihli ABD Ticaret Yasası kapsamında, ABD ticaretine zarar verdiği düşünülen haksız dış ticaret uygulamalarına karşı devreye alınabiliyor. Trump, cezaların sürmesi halinde bu prosedürü başlatabileceğini söylüyor.