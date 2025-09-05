Menü Kapat
 Berrak Arıcan

Kremlin'den Trump'ın sözlerini doğrulayan açıklama: Putin'le görüşme yakında!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD lideri Donald Turmp'ın yakın zamanda görüşebileceği haberi Kremlin'den geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin 'hızla ayarlanabilir' olduğunu söyledi.

05.09.2025
05.09.2025
05.09.2025

Kremlin'den ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini doğrulayan cinsten açıklamalar geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 10. Doğu Ekonomik Forumu'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

''GÖRÜŞME YAKIN ZAMANDA OLABİLİR''

Rusya Devlet Başkanı ve Başkanı 'ın sürekli çalışma temasını sürdürdüklerini vurgulayan Peskov, "Trump ve Putin arasında ikinci bir görüşme yakın zamanda hızla ayarlanabilir. Başkanlar gerekli görürse, Alaska toplantısı gibi çok hızlı bir şekilde bir toplantı düzenlenebileceğinden hiç şüphem yok. Çalışma iletişimi istikrarlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

Kremlin'den Trump'ın sözlerini doğrulayan açıklama: Putin'le görüşme yakında!

KREMLİN'DEN TRUMP'A ÖVGÜLER

Trump'ın iyi anlamda ‘alaycı' olduğunu ifade eden Peskov, "Trump çok daha yapıcıdır. İyi anlamda oldukça alaycıdır. Demek istediğim, ticaret yapabiliyorsan neden savaşasın? ABD'nin çıkarları doğrultusunda, savaşları sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Bu bakımdan, onun çıkarları bizimkilerle örtüşüyor. Biz de hedeflerimize ulaşmak istiyoruz, tercihen barışçıl yollarla" ifadelerini kullandı.

Putin'in de Trump'ın çabalarını takdir ettiğini aktaran Peskov, "Putin, defalarca Trump'ın çabalarını memnuniyetle karşıladığını ve çözüm bulmak için her şeyi yapmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti" dedi.

Kremlin'den Trump'ın sözlerini doğrulayan açıklama: Putin'le görüşme yakında!

''AVRUPA'NIN EYLEMLERİ BÜYÜK ENGEL''

Peskov, "Rusya, 'da barışın sağlanması imkansız olduğu sürece özel askeri operasyonuna devam edecek, ancak, çatışmayı çözmek için siyasi ve diplomatik araçların kullanımına öncelik veriyoruz. Avrupa'nın eylemleri, Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm hedefleyen çabaların önündeki büyük engel. Avrupa ülkeleri mevcut gelişmelere ve Ukrayna çevresinde de yapıcı olmayan vizyona sahip" açıklamasında bulundu.

