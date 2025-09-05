Menü Kapat
Editor
 | Berrak Arıcan

Rus lider Putin Batılı devletlere resti çekti! Zelenskiy'nin Moskova'ya gelmesinde ısrarcı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin Moskova'ya gelmesi durumunda güvenliğini sağlayacağını söyledi. Putin, Trump ile ise henüz konuşmadığını fakat diyaloğa açık olduğunu ifade etti.

KAYNAK:
TASS
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 10:03

Rusya Devlet Başkanı , ABD Başkanı Donald ile henüz konuşmadıklarını ancak diyaloğa açık olduklarını söyledi. Putin, ile müzakere görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile zirveye hazırız, lütfen Rusya'ya gelin bunun için en iyi yer Moskova" dedi.

''UKRAYNA'DA BATILI ASKERLER MEŞRU HEDEF SAYILIR''

Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 'un 26 ülkenin Ukrayna'ya savaş sonrası güvenlik garantileri sağlama sözü vermesine de cevap verdi ve "Ukrayna'ya konuşlandırılacak herhangi bir Batılı asker, Moskova için meşru bir saldırı hedefi olacaktır" dedi.

Putin, "Ukrayna'nın 'ya üye olmasının mümkün olmadığını" vurguladı. Putin, Ukrayna'nın 'ye potansiyel üyeliğinin ise yasal hak olduğunu söyledi.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Macron, Ukrayna’ya asker konuşlandırmayı taahhüt eden 26 ülkenin bulunduğunu söyledi. Fransa lideri, bu birliklerin cephe hattına gönderilmeyeceğini, ancak yeni bir saldırıyı önlemeyi amaçladıklarını vurguladı. Zelenskiy ise bu adımı “ilk somut gelişme” olarak değerlendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Zelenskiy'nin yanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna'ya asker konuşlandırmayı ya da karada, denizde ve havada "güvence gücü" olarak bulunmayı resmen taahhüt eden 26 ülke var; bazıları ise henüz bir tavır almadı" diye konuştu.

Zelenskiy ise bu adımı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Uzun bir aradan sonra bugün ilk kez bu kadar ciddi ve somut bir adım atıldığını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

