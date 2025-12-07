Dürüm fiyatına 5 çeşit yemek! Menüyü gören fiyata bir daha bakıyor

Emekliler Kafeteryası'nda vakit geçiren Metin Yiğit ise, hizmetten memnun olduklarını dile getirerek, "Burada çok güzel bir ortam var emekliler için. Çalışan personellerin hepsinden çok memnunuz. Bize yaptığı bu imkanlar nedeniyle belediyeye çok teşekkür ederim. Fiyatlar çok ucuz, tam emekli işi. Çay 2 TL, çorba 20 TL. Herkese çay ısmarlasan 50 TL yani, dostluk da ikramımızdan geliyor. Evinden kovulan buraya geliyor" ifadelerini konuştu.



Emekliler Kafeteryası personeli Durdu Can Ataş ise amaçlarının vatandaşlara en iyi hizmeti vermek olduğunu belirtti. Ataş, "Emeklilere burada elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyoruz. Amacımız, insanların buradan mutlu ve huzurlu bir şekilde ayrılması. Bizim fiyatlarımız kar amacı gütmez, amacımız hizmet vermektir. En iyi şekilde hizmet verip, insanları memnun etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.