20°
Dünya
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Airbus’tan açıklaması geldi! 'Eurofighter satışında Türkiye'ye engel yok'

Airbus Savunma ve Uzay CEO’su Michael Schoellhorn, Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye’ye satışında görüşmelerin son aşamaya yaklaştığını duyurdu. Schoellhorn, Alman hükümetinin satışa destek verdiğini belirterek “Bence bu konu kapandı” ifadelerini kullandı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 09:23
|
25.10.2025
25.10.2025
saat ikonu 09:51

ve Uzay Üst Yöneticisi (CEO) Michael Schoellhorn, ’ye satışı konusunda yürütülen görüşmelerde son aşamaya yaklaşıldığını açıkladı.

Schoellhorn yaptığı açıklamada, 'nın geçmişte öne sürdüğü siyasi çekincelerinin aşıldığını ve Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki yeni koalisyon hükümetinin satışı engellemeyeceğini açıkça belirttiğini ifade etti.

"BENCE BU KONU KAPANDI"

Alman iç siyasetinde geçen yıllarda yapılan tartışmalara atıfta bulunan Schoellhorn, "Almanya'nın silah ihracatını sınırlandırma politikası çerçevesindeki bu tartışmaların artık geçmişte kaldığını düşünüyorum. Alman hükümeti açıkça beyan etti. Bunu engellemeyeceklerini, Eurofighter'ların Türkiye'ye satışı fikrini desteklediklerini söylediler. Bence bu konu kapandı." dedi.

Airbus’tan açıklaması geldi! 'Eurofighter satışında Türkiye'ye engel yok'

Schoellhorn, satış konusunda görüşmelerin son aşamaya yaklaştığını, halen müzakerelerin Eurofighter konsorsiyumunun İngiltere ortağı BAE Systems liderliğinde devam ettiğini anlatarak, bu görüşmelerin "ticari ve teknik" nitelikte müzakereler olduğunu, bunların da yakında başarılı şekilde tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

HEDEF TÜRKİYE İLE UZUN SÜRELİ ORTAKLIK

Schoellhorn, Airbus ve partnerlerinin, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının üretimini artırıp bunları en son teknolojilerle donatmayı hedeflediklerini vurgularken, Türkiye'nin de Eurofighter ailesine katılmasıyla bu alanda uzun vadeli bir işbirliğini umut ettiklerini kaydetti.

Airbus’tan açıklaması geldi! 'Eurofighter satışında Türkiye'ye engel yok'

"Eurofighter sadece bir savaş uçağı değil, arkasında geniş bir sistem, kapsamlı bir silah seti var." diyen Alman CEO, üzerinde çalıştıkları yeni teknolojilerin, pilotların uçarken aynı zamanda yapay zeka desteğine sahip insansız hava araçlarını da kumanda edebilmelerini sağlayacağını anlattı.

Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının halen Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, Avusturya'nın yanı sıra Körfez ülkeleri Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Umman tarafından da kullanıldığını hatırlatan Schoellhorn, bu partner ülkeler ile yeni teknolojiler hakkında fikir alışverişi ve işbirliğinin sürdüğünü vurguladı.

Airbus’tan açıklaması geldi! 'Eurofighter satışında Türkiye'ye engel yok'

'UÇAK SATIN ALMAKTAN ÇOK DAHA FAZLASI OLACAK'

Airbus yetkilisi, "Türkiye Eurofighter kulübüne katılırsa, kullanıcıların bir araya geldiği gruplara da katılacak, buralarda fikir alışverişleri, daha hızlı öğrenim imkanları mevcut. Biz kullanıcıların istedikleri çözümleri sunabilmek için sürekli iletişim halindeyiz. Yani bu, sadece bir uçak satın almaktan çok daha fazlası olacak." diye konuştu.

Geçmişte Alman ordusunda helikopter pilotu olarak görev yapan, ardından farklı sanayi kollarında üst düzey yöneticilik yapan Schoellhorn, kariyeri boyunca Türk savunma ve havacılık sanayisini yakından tanıdığını, çeşitli işbirliklerini yaşama geçirdiklerini anlatırken, Türkiye'nin bu alanda ulaştığı aşamadan övgüyle söz etti.

"Aslında Airbus olarak halen devam eden işbirliği projelerimiz de var. Örneğin, Airbus'un İspanya kolunun yürüttüğü işbirliği var." diyen Schoellhorn, İspanya'nın Türkiye'den alacağı Hürjet eğitim uçaklarının üretim sürecinde, bunların İspanyol Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmasında TUSAŞ ile işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Avrupa ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında iş birliği imkanlarının geliştirilmesini desteklediklerini söyleyen Alman CEO, bunun her iki tarafın da çıkarına olacağını vurguladı. Schoellhorn, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii siyasetçilerin kendi aralarında çözmeleri gerekiyor, savunma sanayisi olarak bizim kararımıza bağlı olmayan konular var. Türkiye, AB'nin bir parçası değil ancak Türkiye bir NATO üyesi. Dolayısıyla işbirliği için bir yol ve yöntem bulunmalıdır."

