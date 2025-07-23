Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Almanya'dan Eurofighter açıklaması: Onay belgesi gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İngiltere ile yaptığı kritik görüşme sonrası savunma sanayiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Önce Alman basınından, ardından MSB'den son dakika açıklamaları art arda geldi. Yapılan açıklamada Eurofighter için mutabakat zaptının imzalandığını duyuruldu. Bu gelişmenin ardından Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius da, Eurofighter ihracat onayını teyit eden yazılı bir belgeyi gönderdiklerini bildirdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Almanya'dan Eurofighter açıklaması: Onay belgesi gönderildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 16:20

sanayi her geçen gün yeni bir ivme kazanıyor. ile Eurofighter savaş uçağı alımına ilişkin görüşmeler sürüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurmuş, dün İngiltere ile kritik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Almanya'dan Eurofighter açıklaması: Onay belgesi gönderildi

ALMAN BASINI DUYURDU

Sabah saatlerinde Alman Der Spiegel dergisi, Federal Güvenlik Konseyi, Ankara'dan gelen 40 adet Eurofighter savaş uçağı talebini olumlu karşıladığını ve uçakların İngiltere'de üretileceğinin belirtildiği haberini servis etti.

Almanya'dan Eurofighter açıklaması: Onay belgesi gönderildi

MSB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Kısa süre sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada Eurofighter için mutabakat zaptının imzalandığını duyurularak, "Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır" denildi.

Almanya'dan Eurofighter açıklaması: Onay belgesi gönderildi

Son olarak Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Eurofighter onayını teyit eden yazılı bir belgeyi gönderdiklerini bildirdi. Kornelius, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığının Türkiye'ye gönderilen mektupla söz konusu onayı verdiğini, Alman hükümetinin bu ihracat desteğini ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde sağladığını ifade etti.

Almanya'dan Eurofighter açıklaması: Onay belgesi gönderildi

"ONAY BELGESİ TÜRKİYE'YE İLETİLDİ"

Kornelius, "Alman hükümetinin, sanayiden gelen bir ön talebe olumlu yanıt verdiğini teyit edebilirim. Savunma Bakanlığı da bunu Türk hükümetine iletti." dedi.

Sözcü Kornelius, ayrıca konuyla Başbakan Friedrich Merz’in Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşme yaptığını da doğruladı ancak görüşmenin zamanı ve içeriği konusunda bilgi vermedi.

Almanya'dan Eurofighter açıklaması: Onay belgesi gönderildi

Avrupa'nın ortak geliştirdiği 4.5 nesil çok maksatlı savaş uçağı , İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor.
Almanya'dan Eurofighter açıklaması: Onay belgesi gönderildi

TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Üstün manevra kabiliyeti ve özellikleri nedeniyle Eurofighter Typhoon 'Avrupa mühendisliğinin zirvesi' olarak görülüyor.

F-16'dan biraz daha büyük ama KAAN'dan oldukça küçük olan uçağın boyu 15.9, yüksekliği 5.2 metre. Maksimum kalkış ağırlığı 23.5 ton olan uçak 7.5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

2 bin 900 km maksimum menzili olan uçak 55 bin feet (16.7 km) maksimum irtifaya çıkabiliyor. Uçağın hızı ise saatte 2 mach (2470 km).

Almanya'dan Eurofighter açıklaması: Onay belgesi gönderildi

Uçakta 2 adet Eurojet EJ200 motor bulunuyor. Bunun yanında uçakta Captor-E AESA radarı da mevcut. Bu radar ile uçak birden çok hedefi aynı anda tespit edip hedeflerin takibini yapabiliyor.

Bu radar, düşman unsurları tarafından zor tespit edilen bir yapıya sahip. Bu durum da uçağın radar izinin daha düşük çıkmasını sağlıyor.

Bu yüzden uçak 4.5'uncu nesil olarak geçiyor. Ancak uçak silahlarını kanat altında taşıması gibi nedenlerle tam anlamıyla bir 'stealth' özelliğine sahip değil. Bunun yanında uçakta kaska monteli nişangah gibi özellikler de bulunuyor.

Almanya'dan Eurofighter açıklaması: Onay belgesi gönderildi

HİPERSONİK METEOR FÜZESİ

Uçağın en önemli silahlarından biri Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı meteor füzeleri.

Saatte 6 bin km ve üzeri gibi hipersonik hızlara erişen bu füze, 300 km menziliyle hava hedeflerine karşı oldukça büyük üstünlük sağlıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye kaç tane Eurofighter alacak? Eurofighter Typhoon kullanan ülkeler
Eurofighter kaçıncı nesil savaş uçağı? Eurofighter Typhoon teknik özellikleri
ETİKETLER
#türkiye
#Almanya
#eurofighter typhoon
#ihracat
#nato
#savunma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.