Almanya'dan Eurofighter açıklaması: Onay belgesi gönderildi

Türkiye savunma sanayi her geçen gün yeni bir ivme kazanıyor. Almanya ile Eurofighter savaş uçağı alımına ilişkin görüşmeler sürüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurmuş, dün İngiltere ile kritik bir görüşme gerçekleştirmişti.

ALMAN BASINI DUYURDU

Sabah saatlerinde Alman Der Spiegel dergisi, Federal Güvenlik Konseyi, Ankara'dan gelen 40 adet Eurofighter savaş uçağı talebini olumlu karşıladığını ve uçakların İngiltere'de üretileceğinin belirtildiği haberini servis etti.

MSB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Kısa süre sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada Eurofighter için mutabakat zaptının imzalandığını duyurularak, "Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır" denildi.

Son olarak Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Eurofighter ihracat onayını teyit eden yazılı bir belgeyi gönderdiklerini bildirdi. Kornelius, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığının Türkiye'ye gönderilen mektupla söz konusu onayı verdiğini, Alman hükümetinin bu ihracat desteğini ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde sağladığını ifade etti.

"ONAY BELGESİ TÜRKİYE'YE İLETİLDİ"

Kornelius, "Alman hükümetinin, sanayiden gelen bir ön talebe olumlu yanıt verdiğini teyit edebilirim. Savunma Bakanlığı da bunu Türk hükümetine iletti." dedi.

Sözcü Kornelius, ayrıca konuyla Başbakan Friedrich Merz’in Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşme yaptığını da doğruladı ancak görüşmenin zamanı ve içeriği konusunda bilgi vermedi.

Avrupa'nın ortak geliştirdiği 4.5 nesil çok maksatlı savaş uçağı Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor.



TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Üstün manevra kabiliyeti ve özellikleri nedeniyle Eurofighter Typhoon 'Avrupa mühendisliğinin zirvesi' olarak görülüyor.

F-16'dan biraz daha büyük ama KAAN'dan oldukça küçük olan uçağın boyu 15.9, yüksekliği 5.2 metre. Maksimum kalkış ağırlığı 23.5 ton olan uçak 7.5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

2 bin 900 km maksimum menzili olan uçak 55 bin feet (16.7 km) maksimum irtifaya çıkabiliyor. Uçağın hızı ise saatte 2 mach (2470 km).

Uçakta 2 adet Eurojet EJ200 motor bulunuyor. Bunun yanında uçakta Captor-E AESA radarı da mevcut. Bu radar ile uçak birden çok hedefi aynı anda tespit edip hedeflerin takibini yapabiliyor.

Bu radar, düşman unsurları tarafından zor tespit edilen bir yapıya sahip. Bu durum da uçağın radar izinin daha düşük çıkmasını sağlıyor.

Bu yüzden uçak 4.5'uncu nesil olarak geçiyor. Ancak uçak silahlarını kanat altında taşıması gibi nedenlerle tam anlamıyla bir 'stealth' özelliğine sahip değil. Bunun yanında uçakta kaska monteli nişangah gibi özellikler de bulunuyor.

HİPERSONİK METEOR FÜZESİ

Uçağın en önemli silahlarından biri Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı meteor füzeleri.

Saatte 6 bin km ve üzeri gibi hipersonik hızlara erişen bu füze, 300 km menziliyle hava hedeflerine karşı oldukça büyük üstünlük sağlıyor.