Hamas 1 cenazeyi daha İsrail'e teslim edip çağrı yaptı

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında 1 İsrailli esirin cenazesini daha İsrail’e teslim ederken örgütün sözcüsü Hazem Kasım, cenaze tesliminde en büyük engelin enkaz kaldırmak için ağır makinelerin bulunmaması olduğunu açıklarken dünyaya da İsrail'le ilgili bir çağrıda bulundu.

Hamas 1 cenazeyi daha İsrail'e teslim edip çağrı yaptı
, varılan anlaşması kapsamında 'in 'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 1 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti.

TESLİM EDİLEN CENAZE 13'E ÇIKTI

İsrail ordusu, cenazenin incelemenin ardından Gazze Şeridi'nden çıkarıldığını açıkladı. Cenaze, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv’deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu’na sevk edilecek.

Hamas, cenazesini teslim ettiği esirin kimliğini açıklamadı. Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 13’ünün cenazesini İsrail’e teslim etti.

Hamas 1 cenazeyi daha İsrail'e teslim edip çağrı yaptı

"TESLİMDEKİ EN BÜYÜK ENGEL ENKAZ KALDIRMA"

Hamas Sözcüsü Hazem Kasım, teslim edilecek olan esir cenazeleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Cenazelerin tesliminde karşılaştığımız en büyük engellerden biri enkazı kaldırmak için gerekli ağır makinelerin bulunmaması" dedi.

"İSRAİL AÇLIK POLİTİKASINDAN VAZGEÇMEDİ"

Kasım, uluslararası topluma İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki ateşkes taahhütlerini yerine getirmesi için harekete geçme çağrısında bulundu. Kasım, ateşkes anlaşması kapsamında teslim edilecek olan esir cenazelerine ulaşmaya çalıştıklarını belirterek "Hamas, Gazze'deki ateşkesin tüm şartlarına, özellikle de ilk aşamada tüm canlı esirleri tek seferde teslim ederek uymaya devam ediyor. Cenazelerin tesliminde karşılaştığımız en büyük engellerden biri enkazı kaldırmak için gerekli ağır makinelerin bulunmaması. Bunu arabuluculara açıkça belirttik" dedi.

İsrail’e ateşkes şartlarını yerine getirmesi için baskı çağrısını yineleyen Kasım, "İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı uyguladığı açlık politikasından vazgeçmedi" dedi.

