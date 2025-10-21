Menü Kapat
16°
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! Mecliste her şeyi açıkladı: Gazze'ye 153 ton bombayı da itiraf etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, meclisi açılışı konuşmasında, Orta Doğu'da İsrail'e yönelik "yeni tehditlerin ortaya çıktığını" öne sürerek "Her şey bilinmiyor." dedi. İsrail basını ise Netanyahu'nun bahsettiği ülkelerin Türkiye ve Katar olduğunu yazdı. Netanyahu ayrıca ateşkese rağmen Gazze'ye 153 ton bomba attıklarını itiraf etti.

Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! Mecliste her şeyi açıkladı: Gazze'ye 153 ton bombayı da itiraf etti
Israel Hayom'un haberine göre Başbakanı , Mecliste yaptığı konuşmada her şeyin açıktan bilinmediğini savundu.

Netanyahu, "Orta Doğu'da eski tehditler yeni biçimler alıyor ve yeni tehditler de ortaya çıkıyor. Biz onları engellemek için nöbet tutuyoruz. Her şey bilinmiyor ve bilinmeyecek." dedi.

Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! Mecliste her şeyi açıkladı: Gazze'ye 153 ton bombayı da itiraf etti

TÜRKİYE VE KATAR İDDİASI

Haberde, İsrailli siyasi kaynaklar, Netanyahu'nun üstü örtülü şekilde işaret ettiği "Yeni tehditlerin ve 'ın bölgesel etkilerini genişletmek için artan çabaları" olduğunu ileri sürdü.

Haberde, Türkiye ve Katar'ın "Müslüman Kardeşler ve 'ı desteklediği" belirtilerek Şeridi'nin geleceği ve Suriye'deki gelişmeleri şekillendirmede merkezi bir rol oynadığından bahsedildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu arasında Türkiye ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki rollerinin gerginliğe neden olduğu iddia edildi.

Bu konunun, Netanyahu'nun Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede ele alınan meseleler arasında olduğu öne sürüldü.

Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! Mecliste her şeyi açıkladı: Gazze'ye 153 ton bombayı da itiraf etti

"GAZZE'YE 153 TON BOMBA ATTIK" İTİRAFI

Netanyahu ayrıca Meclis konuşmasında dün Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 44 Filistinlinin öldüğü İsrail saldırılarını anlattı.

Netanyahu, "Ateşkes, Hamas'ın bizi tehdit etmesi için bir sebep değildir. Bize yönelik herhangi bir saldırının bedeli çok ağır olur." dedi.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden Netanyahu, "Ateşkes sırasında iki asker öldürüldü. Hamas hemen gevşediğimizi hissetti. Gazze Şeridi'nin dört bir yanındaki onlarca hedefi 153 ton bombayla vurduk." ifadeleriyle ateşkesi ihlal ettiklerini doğruladı.

