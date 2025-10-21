Babanın bir anlık dalgınlığı arabayı devirdi! 8 aylık bebeği böyle kurtardılar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde gece 01.45 sıralarında yaşanan kaza kameraya yansıdı. 29 yaşındaki T.Ç isimli baba 8 aylık bebeğiyle seyir halindeyken aracın kontrolünü kaybetti. Başka bir araca çarptıktan sonra yan yatan araçtan Z.Ç isimli 8 aylık bebek çevredekilerin yardımıyla camdan çıkarıldı. Baba ise bagaj kısmından çıkarıldı. Yaralı baba ve kızı, çevredeki vatandaşların aracıyla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.