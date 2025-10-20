Menü Kapat
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Altında 30 yıldır böylesi görülmedi: Her şeyi 2 etken tetikledi! Satış için doğru zaman mı?

Son 1 yılda dövize olan talebin düşmesiyle yatırımcının yeni gözdesi altın oldu. 30 yıllık kuyumcu Faruk Mamik "30 yıldır bu kadar sert bir yükseliş görmedik." diyerek yükselişin iki nedenini açıkladı. Mamik ayrıca altın bozdurmak için doğru zaman olup olmadığı konusunda da görüşlerini paylaştı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 22:21
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 22:30

Yatırımcısını memnun eden ve son aylardaki yükselişiyle "güvenilir liman" özelliğini bir kez daha kanıtlayan altın ve vatandaşların tercihi hakkında 30 yıllık kuyumcudan önemli açıklamalar yapıldı.

Son bir yılda dövize olan talebin düşmesiyle yatırımcının altına yöneldiğini belirten Kuyumcu Faruk Mamik, "Altın şu anda hem aracı hem de güvenilir bir liman." diyerek meslek ömrü boyunca böyle bir yükselişe şahit olmadığını söyledi.

Altında 30 yıldır böylesi görülmedi: Her şeyi 2 etken tetikledi! Satış için doğru zaman mı?

FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞ VE YURT DIŞI BELİRSİZLİĞİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren Kuyumcu Mamik (50), son dönemde altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişin, vatandaşın yatırım ve düğün alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtti. Mamik, son zamanlarda faizlerdeki düşüş ve yurt dışındaki belirsizliklerin altında büyük bir hareketliliğe neden olduğunu söyledi. Mamik, "Amerika'daki ekonomik sıkıntılar ve Çin'le yaşanan ticari gerilimler de fiyat artışını tetikledi" dedi.

Altında 30 yıldır böylesi görülmedi: Her şeyi 2 etken tetikledi! Satış için doğru zaman mı?

DÜĞÜNLER İÇİN TERCİHLER NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Fiyat artışlarının düğün alışkanlıklarını da değiştirdiğini ifade eden Mamik, vatandaşın artık çeyrek altın yerine daha küçük gram altınlara yöneldiğini dile getirdi. Mamik, şöyle konuştu: "Şu anda bir çeyrek altın 10 bin lira civarında. Artık insanlar yarım gram, bir gram veya 22 ayar takıları tercih ediyor. Gram altınlar ortalama 6 bin lira civarına geldi. Bu nedenle yarım ve çeyrek gram altınlar daha çok takılmaya başladı."

Altında 30 yıldır böylesi görülmedi: Her şeyi 2 etken tetikledi! Satış için doğru zaman mı?

"DÖVİZE YATIRIM DÜŞTÜ"

Altının yatırım aracı olarak öne çıktığını ve dövize olan talebin düştüğünü belirten Faruk Mamik, "Önceden dövize, yani dolar ve euroya talep vardı. Ancak son bir yıldır dövizde ciddi bir artış görülmüyor. Bu nedenle altına büyük bir yönelim başladı. Altın şu anda hem yatırım aracı hem de güvenilir bir liman. 30 yıldır bu kadar sert bir yükseliş görmedik. Artış hala devam ediyor" diye konuştu.

"ALTIN UZUN VADEDE HER ZAMAN KAZANDIRIR"

Son bir aydaki fiyat farkına da dikkati çeken Mamik, "Altın kısa vadede dalgalanır ama uzun vadede her zaman kazandırır. Şu anda bir kilo altın 6 milyon 100 bin lira civarında. Bir ay önce bu rakam 4 milyon lira civarındaydı. Yani sadece bir ayda gram fiyatı 1000 ila 1200 lira arttı. Bu da bir kiloda yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık fark anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Altında 30 yıldır böylesi görülmedi: Her şeyi 2 etken tetikledi! Satış için doğru zaman mı?

"PANİK YAPMAYIN"

Vatandaşlara panik yapmamaları tavsiyesinde bulunan Kuyumcu Mamik, "Uzun vadeli düşünenler altınlarını bozdurmasınlar. Kısa vadede panik yapılmamalı. Altın, dünya genelinde hem devletlerin hem yatırımcıların güvenini kazanan bir değerdir. Her zaman güvenilir bir limandır" ifadelerini kullandı.

