14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Suriyelilerin gidişiyle boş ev sayısı arttı ama kira fiyatları yüzde 50 fırladı!

Suriye'de iç savaşın bitişiyle sığınmacıların Türkiye'den dönüşleri başladı. Boş ev sayısı her geçen gün artsa da kira fiyatları beklenen seviyeye hala inmedi. Ev değiştirmek isteyen kiracılar duruma dair şikayetlerini dile getirirken emlakçılar maliyetleri sebep gösteriyor.

Suriyelilerin gidişiyle boş ev sayısı arttı ama kira fiyatları yüzde 50 fırladı!
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
19:32
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
20:29

Suriye'de Baas rejiminin bitişiyle 'deki sığınmacıların ülkelerine gidişi devam ediyor. En çok sığınmacının bulunduğu illerden biri olan 'te dönüşler giderek artıp evler boşalsa da kiralık daire arayanların yüzü gülmüyor.

Suriyelilerin gidişiyle boş ev sayısı arttı ama kira fiyatları yüzde 50 fırladı!

KİRA FİYATLARI YÜZDE 50 ARTTI


Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından Türkiye'ye sığınan, yoğun olarak sınır illeri olan Gaziantep, Kilis, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin'in yanı sıra İstanbul ile diğer illere yerleşen sığınmacılar, Suriye'deki rejim değişikliği sonrası ülkelerine dönmeye devam ediyor. TÜİK verilerine göre, İstanbul'dan sonra en çok Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Gaziantep'te yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle, kiralık ev sorununun yaşandığı kentte boş daire sayısı çoğaldı. Suriyelilerin ardından kira fiyatlarının düşmesinin beklendiği Gaziantep'te kiralık ev fiyatlarında düşüş olmaması ve fiyatların daha da artması dikkat çekiyor. Birçok vatandaş, boşalan evler sayesinde kiraların düşmesini umut ederken Gaziantep'te geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 oranında arttı.

Suriyelilerin gidişiyle boş ev sayısı arttı ama kira fiyatları yüzde 50 fırladı!

"EVLER BOŞALIYOR FİYATLAR DÜŞMÜYOR"


Özellikle kenar mahallelerde kiralık evlerin arttığı kentte kira fiyatlarının daha da artmasına bir anlam veremeyen vatandaşlar, "Evler boşalıyor ama fiyatlar düşmüyor" diyerek tepkilerini dile getiriyor.
Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi beklentisinin gayrimenkul piyasasında özellikle de kiralık evlerde fiyat düşüşü beklentisini gündeme getirdiğini ifade eden emlakçılar, kira fiyatlarındaki artışın nedenini artan maliyetlerin yanı sıra müstakil sobalı evler yerine doğalgazlı evlere olan talepten kaynakladığını söyledi.
Suriyelilerin geri dönüşünün kira fiyatlarında düşüşe veya sabit kalmaya neden olmadığını ifade eden emlakçı Mehmet Çil, "Dairelere talep çoğaldı. Bundan dolayı geçen yıllara baktığımızda 10 veya 12 bin liralık olan bir kiralık daire ortalama 15-20 bin lira oldu. Bunun sebebi dairelere talep azalmadığı gibi tam tersine arttı. Yaşlılarımız müstakil evlere inip çıkamadıkları için müstakil evleri tercih etmiyorlar. Daireleri tercih ediyorlar. Daireleri tercih ettiklerinden dolayı kiralarda artış oluyor. Suriyelilerin geri dönmesi bir süre kira artışlarının biraz önüne geçti. Küçük artışlar halinde zam oldu. Fakat şu an bu durum değişti. Yeni evli çiftlerimiz genelde hepsi daire talep ettikleri için kiralarda artış var. Dairelerin biraz yükselmesinin sebebi maliyetlerin yüksek olması. Geçen sene 2 buçuk milyon TL olan bir dairemiz bu sene ortalama 3 buçuk milyonu buldu. Suriyelilerin gitmesinden dolayı piyasada biraz sakinlik oluştu. Daire fiyatları daha fazla yükselmez. Kira artışları da olmaz. Bir süre bu şekilde devam eder. İleriki dönemde dairelere talep olursa bir tık yükselmeler olabilir. Ama şu an bir süre bu şekilde kiralar sabit kalır" dedi.

Suriyelilerin gidişiyle boş ev sayısı arttı ama kira fiyatları yüzde 50 fırladı!


"GİTTİKÇE DAHA ÇOK ARTIYOR"

Kira fiyatlarında beklenen düşüşün olmadığını belirten Abdullah Kılıç ise "Suriyelilerin ülkelerine gitmesiyle vatandaş da ev kiraların düşmesi beklentisi oluştu ama bu beklenti karşılanmadı. Gittikçe daha çok artmaya başladı. Gaziantep bir metropol olduğu için her geçen gün bizim çevre illerden buraya oluyor. Bu nedenden dolayı konut sorunu var. Konut sorunundan dolayı her geçen gün kira artışı oluyor. Bir düşüş yok. Her ne kadar gitmiş olsa da sonuçta göç geldiğinden dolayı kiralar bir türlü düşmüyor. Kira fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadığı gibi tam tersine yükselmeler oldu. İnsanlar, artık müstakil evleri istemiyor. Yeni evli çiftler doğalgazlı eve geçmek istiyor. Yaşlı insanlar da doğalgazlı eve geçmek istiyor. Müstakil evler boş olmasına rağmen fiyatlarda herhangi bir düşüş olmadı. Aksine dairelerde daha da yükselme oldu. Geçtiğimiz yıllarda 2+1 evler 12 bin TL civarı iken bu sene 14-15 bin TL civarı oldu. 3+1 evler geçen sene 15 bin TL civarı iken şu an 18-19 bin TL oldu" diye konuştu.

