Kiralık ev ilanındaki şartlar isyan ettirdi! 'Emekli' detayı şaşkına çevirdi: 'Siz aramayın'

İstanbul Ümraniye’de kiralık bir daire ilanı sosyal medyada tepkilere neden oldu. 2+1 daire için verilen ilanda şartları sıralayan ev sahibinin 'emekli' şartı şaşkına çevirdi.
Söz konusu ilanın açıklama kısmında, dairenin emeklilere verilmeyeceği belirtilirken, "Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın. Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz" ifadeleri oldukça tepki çekti.
İlanın geri kalan kısmında ise "Tahliye taahhütnamesi istenecektir. Ayrıca adli sicil kaydı ve Findex kredi notu talep edilecektir. işyerinden maaşında haciz olmadığına dair belgede istenilecektir" ifadeleri yer aldı.