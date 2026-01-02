Afla tahliye olmuştu yıllar sonra yine suç işledi! Cep telefonu kamerasına yakalandı

Samsun'da yaşanan otopark kavgası cep telefonuna yansıdı. Daha önce afla tahliye olduğu öğrenilen bir kişi yıllar sonra yeniden suça karıştı.

OTOPARKTA MÜŞTERİYE SALDIRDI



Olay, 19 Ağustos 2025 tarihinde Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkçı Hikmet Ulusal (73) ile otoparkta aracı bulunan Murat Saraç (53) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hikmet Ulusal, aracından aldığı tabancayla Murat Saraç’ın üzerine gelerek ateş etti. Açılan ateş sonucu Murat Saraç yaralanırken, yaşanan arbede sırasında Hikmet Ulusal da ateş ettiği sırada elinden vurularak yaralandı. Murat Saraç, kendisini vuran Hikmet Ulusal’ın silahını almak için yerde uzun süre boğuştu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.



Yaralı Murat Saraç özel bir hastanede, Hikmet Ulusal ise Gazi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yapılan incelemede, Murat Saraç’ın sol belinden giren tabanca mermisinin sol koltuk altından çıktığı, Hikmet Ulusal’ın ise sağ elinin parmağından vurularak yaralandığı tespit edildi. Tedavisinin ardından Hikmet Ulusal, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

1994'TE CİNAYET İŞLEDİ RAHŞAN AFFI İLE ÇIKTI



Yapılan araştırmada, Hikmet Ulusal’ın 1994 yılında Samsun’da bir radyocuyu silahla vurarak öldürdüğü, bu suçtan 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra "Rahşan Ecevit affı" kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı. Polisteki sorgusunun ardından 20 Ağustos’ta Samsun Adliyesi’ne sevk edilen Hikmet Ulusal tutuklanmadı. Olayla ilgili Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "adam öldürmeye teşebbüs" ve "silah" suçlarından hakkında dava açıldı.

Duruşmada tutuklu sanık Hikmet Ulusal savunmasında, "Şahsı daha önceden tanımam, otoparka aboneydi. Otoparka aracı yolu kapattı, kaldırması için hatırlattım. Bana ‘yalakalık yapıyorsun’ dedi. Ben alttan aldım, otoparkın girişine geçtim, aracı kaldırmasını, yarın sabah da getirmemesini söyledim. Sol elini beline sokup ‘senin işini bitiririm’ dedi. Ben de aracımdan aldığım silah ile ona ateş ettim. Bana müdahale edince düştüm, kendimi savunmak için bir el daha ateş ettim. Daha sonra da silahı elimden aldı. Öldürmek kastı ile ateş etmedim. Önce ateş ettiğimde boşluğa korkutmak için attım, ikinci olayda yaralandı. Aramızda küfürleşme olmadı. Oğlumun vurulduğu olaydan beri taşıdığım silahı araçtan aldım. Ben de parmağımdan yaralandım. Öldürme ve yaralama kastım yoktur. Suç işlemek kastım yoktur" dedi.

MÜŞTERİ ŞİKAYETÇİ OLDU, CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ OLAYI İSPATLADI

Mağdur Murat Saraç ise mahkemede verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Şikayetçiyim. Ben beyefendiyi tanımıyorum. 2 yıldır otoparka aboneyim. O gün aracımı almaya gittim, önünde araç vardı. Aracımı çıkarmak için manevra yaptım. Otopark görevlisi geldi, ‘niye geri geliyorsun’ dedi. Aracımın camı açıktı, küfür ettiğini duydum. ‘Niye küfür ediyorsun, ben sana ne yaptım’ dedim. Orada bulunan vatandaşlar ‘abi sen ona uyma’ dediler. O sırada koştuğunu gördüm, elinde silah vardı. Üçüncü kez silah doğrulttu. Silahı almaya çalıştım, yerde boğuştuk. 2 kez ateş etti. Eğer üçüncü kez ateş etseydi şu an ölmüştüm. Oradan yakın olan özel hastaneye gittim. Onun elinden aldığım silahı da orada polislere teslim ettim" diye konuştu.

Duruşmada olay anına ait cep telefonu görüntüleri izletildi. Cumhuriyet savcısı, sanığın "öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı söz alan Hikmet Ulusal, "Bunca hakareti yapmam için bir neden yok. Ağzımdan küfür çıktıysa istem dışıdır. Kendisinden özür diliyorum. Bana ‘yalakalık yapıyorsun’ sözü üzerine olay başlamıştır. Olaydan dolayı çok üzgünüm, pişmanım. Eşimi de cezaevindeyken üzüntüden kaybettim. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, olayda "öldürmeye teşebbüs" suçunun oluştuğuna kanaat getirerek Hikmet Ulusal’a, "öldürmeye teşebbüs" suçundan indirimsiz 11 yıl, "ruhsatsız silah bulundurmak"tan indirimsiz 3 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

