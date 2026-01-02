Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları ne zaman?

Kamu personeli olmak isteyen adaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru sonuçlarını beklemeyi sürdürüyor.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 3000 personel alımı yapacağını açıkladığı bildirildi.

Söz konusu alıma ilişkin başvurular geçtiğimiz ay toplanırken gözler sonuç tarihlerine çevrildi.

3 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 15-26 Aralık 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak tamamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden inceleyebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.