İstanbul'da 14 yaşındaki çocuk zincir markete ateş açıp kaçtı

Arnavutköy’ün İslambey Mahallesi’nde 1 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında meydana gele olayda 14 yaşındaki M.A.D. isimli şüpheli, motosikletle zincir markete silahlı saldırı düzenledi.

Şüphelinin, silahla markete doğru 4 el ateş açması sonucunda yaralanan olmazken marketin camlarında ve reklam panosunda hasar oluştu.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen M.A.D. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.