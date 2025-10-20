Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bursa'nın Neronu olarak tanınan kişi bu defa tutuklandı! Geceleri uyuyamaz hale geldiler

Bursa'da "Güzelyalı’nın Neronu" olarak tanınan şahıs yine yangın çıkardı. Apartman sakinleri "Gece uyuyamaz hale geldik" diyerek duruma tepki gösterirken, şahıs bu defa tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 23:10

’nın ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi’nde F.K. isimli şahıs yine çıkardı. Alevlere teslim olan Feyizoğlu Apartmanı sakinleri "Güzelyalı Neronu" olarak tanınan şahıstan şikayetçi.

Bursa'nın Neronu olarak tanınan kişi bu defa tutuklandı! Geceleri uyuyamaz hale geldiler


Edinilen bilgiye göre, 51. Sokak’taki apartmanın çatısında saat 03.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, apartmanın çatısında büyük çapta hasar oluştu.
Mahallede "Güzelyalı’nın Neronu" olarak anılmaya başlanan F.K.’nin, daha önce de aynı binada bodrum ve depo kısımlarında çıkan 3 ayrı yangının şüphelisi olarak gözaltına alındığı, ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

Bursa'nın Neronu olarak tanınan kişi bu defa tutuklandı! Geceleri uyuyamaz hale geldiler


Bina sakinlerinin yeniden yangın çıkmasının ardından yaptığı şikayet üzerine harekete geçen Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.K.’yi yeniden gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yangının çatı kısmından çıktığı ve ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Neronu olarak tanınan kişi bu defa tutuklandı! Geceleri uyuyamaz hale geldiler


Yangınlar nedeniyle büyük korku yaşayan apartman sakinleri, "Artık geceleri uyuyamaz hale geldik. Bu yaşananların tesadüf olduğuna inanmıyoruz" diyerek endişelerini dile getirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
#yangın
#bursa
#kundaklama
#tutuklama
#mudanya
#gözaltı
#Yaşam
