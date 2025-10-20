Menü Kapat
14°
Doktor engelli hastaya kalem fırlatıp hakaret etti: 'Nasıl pislik insanlar ya!'

Erzurum'da bir acil serviste çekilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Tekerlekli sandalyede oturan engelli hasta iletişime geçmeye çalışırken sinirlenen doktor hastaya hakaret edip kalem fırlattı. İl Sağlık Bakanlığı doktor hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 20:44

Horasan Devlet Hastanesinde çekilen görüntülerde doktor ve hasta arasında yaşanan tartışmada İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Acil serviste sıra bekleyen doktor ve hasta arasında çıkan anlaşmazlıkta doktor bir anda sinirlenerek engelli hasta ve oğluna hakaretler yağdırıp kalem fırlattı.

Doktor engelli hastaya kalem fırlatıp hakaret etti: 'Nasıl pislik insanlar ya!'

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Horasan ilçesindeki hastanede doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ilişkin başlatıldığını duyurdu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mayıs ayında Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran bir hasta ile nöbetçi hekim arasında yaşanan ve hiçbir şekilde tolerans gösterilemeyecek tartışmaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının duyulduğu belirtildi.

Doktor engelli hastaya kalem fırlatıp hakaret etti: 'Nasıl pislik insanlar ya!'

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 Ekim Cumartesi günü sosyal medya ve basında ilgili hadiseye ait görüntülerin paylaşılması sonucu, İl Sağlık Müdürlüğü olarak konudan haberdar olmamız üzerine, pazar günü hastamızın Horasan ilçemizdeki evine ziyaret yapılmış, üzüntülerimiz ve geçmiş olsun dileklerimiz hastamızla paylaşılmıştır. Adli mercilerde devam eden sürece ilave olarak bugün itibarıyla ivedi bir şekilde konu hakkında soruşturma başlatılmıştır. Süreç tarafımızca yakından takip edilmektedir."

ETİKETLER
#hakaret
#soruşturma
#Hastane Tartışması
#Hasta Doktor Tartışması
#İl Sağlık Müdürlüğü
#Yaşam
