Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Karın ağrısıyla gittiği hastanede herkesi şoke etti: Midesi nalbur gibi

Hindistan'ın Jaipur şehrinde şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin midesinden ve bağırsaklarından çıkanlar şoke etti.

Karın ağrısıyla gittiği hastanede herkesi şoke etti: Midesi nalbur gibi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 12:36

Hindistan'ın Jaipur şehrinde bir kişi, günlerdir olduğunu, yemek yiyemediğini hatta su bile içemediğini söyleyerek hastaneye başvurdu. Doktorlar, çekilen filmlere baktıklarında ise neye uğradıklarını şaşırdılar. Hastanın yemek borusunda bir kol saati, bağırsaklarında ise çeşitli metal parçaları, cıvata, somun gibi cisimler vardı.

Karın ağrısıyla gittiği hastanede herkesi şoke etti: Midesi nalbur gibi

METAL CİSİMLER ÇIKARILDI

Doktorlar, ilk olarak endoskopi yaparak cisimleri çıkarmak istedi fakat bu yöntem başarılı olmadı. Hasta ameliyata alındı. 3 saat süren ameliyatın ardından hastanın içindeki metal cisimler çıkarıldı.

Hasta, ameliyatın ardından sağlığına kavuştur. Doktorlar, bu tür vakalarla oldukça ender de olsa karşılaştıklarını söylediler.

