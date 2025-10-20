Karın ağrısıyla gittiği hastanede herkesi şoke etti: Midesi nalbur gibi

Hindistan'ın Jaipur şehrinde bir kişi, günlerdir mide ağrısı olduğunu, yemek yiyemediğini hatta su bile içemediğini söyleyerek hastaneye başvurdu. Doktorlar, çekilen filmlere baktıklarında ise neye uğradıklarını şaşırdılar. Hastanın yemek borusunda bir kol saati, bağırsaklarında ise çeşitli metal parçaları, cıvata, somun gibi cisimler vardı.

METAL CİSİMLER ÇIKARILDI

Doktorlar, ilk olarak endoskopi yaparak cisimleri çıkarmak istedi fakat bu yöntem başarılı olmadı. Hasta ameliyata alındı. 3 saat süren ameliyatın ardından hastanın içindeki metal cisimler çıkarıldı.

Hasta, ameliyatın ardından sağlığına kavuştur. Doktorlar, bu tür vakalarla oldukça ender de olsa karşılaştıklarını söylediler.