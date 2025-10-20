Rakamlar belli oldu: İşte banka banka sıfır faizli kredi tutarları!

Kategoriler
Faizsiz kredi bankaların daha çok yeni müşteri kazanmak amacıyla sunduğu bir hizmet. Faizsiz kredi imkanları, borçlarını kapatmak ya da acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.
Rakam bazı bankalarda 90 bin TL’ye kadar çıktı. Peki sıfır faiz kredi veren bankalar hangileri?
İşte faizsiz kredi veren bankalar ve güncel kampanya tutarları…
İŞ BANKASI
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 3 ay
Maksimum Tutar: 55 bin TL
Banka, 3 ay vadeli 25 bin TL’ye taksitli nakit avans ve 3 ay vadeli 30 bin TL’ye varan ek hesap imkânı sunuyor.
GARANTİ BBVA
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 3 ay
Maksimum Tutar: 50 bin TL
Banka, sigortasız, masrafsız, faizsiz 50.000 TL'ye varan kredi ve faizsiz 25.000 TL'ye varan taksitli avans hesap imkânı sunuyor.
QNB
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 3 ay
Maksimum Tutar: 60 bin TL
Banka, sigortasız, masrafsız, faizsiz 60.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi ve faizsiz 25.000 TL'ye varan taksitli avans hesap imkânı sunuyor.
ENPARA
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 6 ay
Maksimum Tutar: 75 bin TL
Banka, 6 aya varan vade ile, 75.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor.
DENİZBANK
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 6 ay
Maksimum Tutar: 90 bin TL
Banka, 6 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı imkânı sunuyor.
AKBANK
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 6 ay
Maksimum Tutar: 60 bin TL
Banka, 6 ay vadeli, 35.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı imkânı sunuyor.
ALBARAKA
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 6 ay
Maksimum Tutar: 85 bin TL
Banka, Vade farksız 25.000 TL Finansman ve World kartlarınız ile 60.000 TL'ye kadar vade farksız 6 Taksit imkânı sunuyor.
KUVEYT TÜRK
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 5 ay
Maksimum Tutar: 50 bin TL
Banka, Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit imkânı sunuyor.