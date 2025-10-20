Of'taki Off-Road yarışında yürekler ağza geldi! Finish çizgisini takla atarak geçti

Trabzon'da bu yıl ilk kez düzenlenen Of Off-Road Festivali'nde bir aracın bitiş çizgisini geçerken takla attığı anlar dikkat çekti. Of ilçesinde düzenlenen festivalde 25 farklı ilden 5 ayrı sınıfta 80 araç mücadele etti. Deniz kenarında oluşturulan parkurda pilotlar kıyasıya yarıştı. Festivalin son gününde Yek Off-Road Kulübü'nden bir araç bitiş çizgisine vardığında takla atarak yarışı tamamlandı. Katılımcılar arasında panik yaşanırken pilotun durumunun iyi olduğu belirtildi.