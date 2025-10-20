Şampiyonlar Ligi'nde bir köy takımı: Mjallby tarih yazdı!

Mjallby, İsveç Ligi'nin bitimine 3 hafta kala ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Balıkçı köyünün takımı olarak bilinen sarı siyahlılar, bu zaferle birlikte tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer almaya da hak kazandı.

ZORLU DEPLASMANDA BÜYÜK OYNADILAR

İsveç Allsvenskan'ın 27. haftasında Göteborg'a konuk olan Mjallby, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve puanını 66'ya yükseltti. Esasen ise sarı siyahlılar, galibiyetle birlikte en yakın takipçisi Hammarby'nin 11 puan önünde yer aldı ve bitime üç hafta kala tarihi zaferi garantiledi.

MJALLBY ZORU BAŞARDI

Maçlarını 7 bin 500 kişilik Strandvallen Stadyumu'nda oynayan Mjallby, tarihinde ilk kez İsveç'in en üst profesyonel liginde şampiyon oldu. Ayrıca teknik direktör Anders Torstensson'un yönetimindeki takım; ligde 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.