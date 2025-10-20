Napoli başkanından milli takım analizi: Yaş sınırı koydu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Aurelio De Laurentiis, İtalya basınına kritik demeçler verdi. Futboldaki köklü değişikleri işaret eden Napoli başkanı, futbolun yöneticilerine seslendi.
"Futbolcular 23 yaşından sonra milli takımda oynamamalı. Böylelikle yeni yetenekleri keşfedersin. Yaşı ilerlemiş oyuncuları milli takımlarda sakatlıktan da koruruz. 30-35 yaşında bir futbolcuyu milli takımda oynatıp sakatlık yaşarsanız, ligleri yerle bir etmiş olursunuz. Futbolun üst düzey yöneticileri, rahat pozisyonlarını kaybetme korkusuyla değişime gitmek istemiyor. Ancak liglerin kurallarını ve formüllerini değiştirmenin zamanı geldi."
Aurelio De Laurentiis döneminde şampiyonluklar yaşayan Napoli, Serie A'daki ilk 7 haftanın ardından yine liderlik yarışında yer almıştı.