14°
Editor
 | Burak Ayaydın

Napoli başkanından milli takım analizi: Yaş sınırı koydu!

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, futbolcuların milli takıma çağrılma sürecine dair çarpıcı bir yaklaşımda bulundu. Deneyimli spor yöneticisi, 23 yaşın üzerindeki oyuncuların milli takımda oynamamaları gerektiğini belirtti.

Napoli başkanından milli takım analizi: Yaş sınırı koydu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 21:12
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 21:12

Aurelio De Laurentiis, İtalya basınına kritik demeçler verdi. Futboldaki köklü değişikleri işaret eden başkanı, futbolun yöneticilerine seslendi.

Napoli başkanından milli takım analizi: Yaş sınırı koydu!

NAPOLI BAŞKANI DE LAURENTIIS VE MİLLİ TAKIM ÇIKIŞI!

"Futbolcular 23 yaşından sonra milli takımda oynamamalı. Böylelikle yeni yetenekleri keşfedersin. Yaşı ilerlemiş oyuncuları milli takımlarda sakatlıktan da koruruz. 30-35 yaşında bir futbolcuyu milli takımda oynatıp sakatlık yaşarsanız, ligleri yerle bir etmiş olursunuz. Futbolun üst düzey yöneticileri, rahat pozisyonlarını kaybetme korkusuyla değişime gitmek istemiyor. Ancak liglerin kurallarını ve formüllerini değiştirmenin zamanı geldi."

Napoli başkanından milli takım analizi: Yaş sınırı koydu!

NAPOLI ÇIKIŞINI DEVAM ETTİRİYOR

Aurelio De Laurentiis döneminde şampiyonluklar yaşayan Napoli, 'daki ilk 7 haftanın ardından yine liderlik yarışında yer almıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

NAPOLI, DE LAURENTIIS DÖNEMİNDE HANGİ ZAFERLERİ YAŞADI?
Mavi beyazlılar üst düzey futbolda; Aurelio De Laurentiis ile 2 lig şampiyonluğu, 3 İtalya Kupası ve bir kez de İtalya Süper Kupası kazanmıştı.
