Napoli başkanından milli takım analizi: Yaş sınırı koydu!

NAPOLI, DE LAURENTIIS DÖNEMİNDE HANGİ ZAFERLERİ YAŞADI?

Mavi beyazlılar üst düzey futbolda; Aurelio De Laurentiis ile 2 lig şampiyonluğu, 3 İtalya Kupası ve bir kez de İtalya Süper Kupası kazanmıştı.