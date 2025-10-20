İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu: Beşiktaş kritiği!

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci konusunda sürpriz bir karar çıktı. Halihazırda Beşiktaş'ın İrfan Can Kahveci için yapacağı transfer teklifini bekleyen Fenerbahçe, siyah beyazlılara 'evet' demeyi gündemine aldı ama bir şartla; işte detaylar.

FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR!

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana; İsmail Kartal ile geçirdiği özel sezon dışında genel olarak beklentilerin uzağında kalan İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz hafta yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı! Akabinde ise Fenerbahçe'deki krizi değerlendirmek isteyen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın da onayıyla İrfan Can Kahveci transferini gündemine almış ve planlamalara başlamıştı. Esasen ise son aşamada, Fenerbahçe yönetiminden de İrfan Can Kahveci'nin ayrılığına onay çıktı! Sarı lacivertli yöneticiler, Beşiktaş'ın yapacağı makul bir takas anlaşmasını kabul etmeye karar verdi.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ AYRILIĞI

Domenico Tedesco'nun vetosuyla birlikte İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bırakan Fenerbahçe, ara transfer döneminde yıldız oyuncunun ayrılığının önünü açacak ve kabul edilebilir bir anlaşmayla birlikte Beşiktaş'a gitmesine izin verecek.

FENERBAHÇE'DEN DOMENICO TEDESCO'DAN 'KADRO DIŞI KALANLAR' KONUSUYLA İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Karagümrük zaferinin ardından değerlendirmeler yapmış ve Levent Mercan üzerinden "Levent Mercan çok çalışıyor. Sadece işini yapıyor, hiç konuşmuyor ve çok çalışıyor." mesajını vermişti.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ'NİN GENEL PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 183 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 32 gol ile 31 asistlik skor katkısı sağlamıştı.