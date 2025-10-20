Jose Mourinho sonrası rota Almanya: Fenerbahçe'de Devin Özek'ten sürpriz hamle!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrasında Leon Goretzka transferi tekrar ön plana çıktı. Fenerbahçe'nin uzun vadeli planlamalarını yürüten Devin Özek, Jose Mourinho'nun transferini istemediği Leon Goretzka'yı yeniden listeye ekledi.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER SÜRPRİZİ: LEON GORETZKA!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz aylarda da transfer etmek istediği ama Jose Mourinho'nun reddettiği Leon Goretzka'ya, an itibarıyla Devin Özek'ten onay çıktı! Fenerbahçe'nin orta sahadaki ihtiyaçlarını gözeten Devin Özek, sözleşmesi sona ermek üzere olan Leon Goretzka için hazırlıklara başladı.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİNİN KONTRATI SONA ERİYOR

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan ve uzun zamandır Bayern Münih'te oynayan Leon Goretzka, halihazırdaki sözleşmesinin son aylarına girdi ve hala Almanya devinden yeni bir anlaşma teklifi almadı.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDEKİ LEON GORETZKA'NIN PERFORMANSI

Bayern Münih'te ikinci planda kalmaya başlayan Leon Goretzka, bu sezon kırmızı beyazlılar ile 9 maça çıkmış ve 475 dakika süre alabilmişti.