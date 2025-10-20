Menü Kapat
Jose Mourinho sonrası rota Almanya: Fenerbahçe'de Devin Özek'ten sürpriz hamle!

Fenerbahçe'de Devin Özek'ten kritik bir hamle geliyor. Fenerbahçe'nin transfer politikalarına yön veren Devin Özek, Jose Mourinho tarafından veto edilen Alman yıldız Leon Goretzka'yı yeniden gündemine aldı.

Jose Mourinho sonrası rota Almanya: Fenerbahçe'de Devin Özek'ten sürpriz hamle!
'de sonrasında Leon Goretzka transferi tekrar ön plana çıktı. Fenerbahçe'nin uzun vadeli planlamalarını yürüten Devin Özek, Jose Mourinho'nun transferini istemediği Leon Goretzka'yı yeniden listeye ekledi.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER SÜRPRİZİ: LEON GORETZKA!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz aylarda da etmek istediği ama Jose Mourinho'nun reddettiği Leon Goretzka'ya, an itibarıyla Devin Özek'ten onay çıktı! Fenerbahçe'nin orta sahadaki ihtiyaçlarını gözeten Devin Özek, sözleşmesi sona ermek üzere olan Leon Goretzka için hazırlıklara başladı.

Jose Mourinho sonrası rota Almanya: Fenerbahçe'de Devin Özek'ten sürpriz hamle!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİNİN KONTRATI SONA ERİYOR

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan ve uzun zamandır 'te oynayan Leon Goretzka, halihazırdaki sözleşmesinin son aylarına girdi ve hala Almanya devinden yeni bir anlaşma teklifi almadı.

Jose Mourinho sonrası rota Almanya: Fenerbahçe'de Devin Özek'ten sürpriz hamle!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDEKİ LEON GORETZKA'NIN PERFORMANSI

Bayern Münih'te ikinci planda kalmaya başlayan Leon Goretzka, bu sezon kırmızı beyazlılar ile 9 maça çıkmış ve 475 dakika süre alabilmişti.

Jose Mourinho sonrası rota Almanya: Fenerbahçe'de Devin Özek'ten sürpriz hamle!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE HANGİ POZİSYONLARA TRANSFER ÖNCELİĞİ VERDİ?
Sarı lacivertliler, orta saha ve forvet rotasyonu için çalışmalara başladı.
