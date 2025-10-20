Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi kritiği: Beşiktaş'a özel hazırlık!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Beşiktaş derbisi özelinde farklı bir kurgu geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, an itibarıyla Beşiktaş deplasmanı için Jhon Duran kritiğini öne çıkardı.

FENERBAHÇE'DE BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN JHON DURAN SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin flaş transferi Jhon Duran, sezona potansiyelli başlamış ve ardından da sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalara çıkamamıştı! Halihazırda Jhon Duran'ın yeniden çalışmalara başladığı ve güçlendiği dönemde, Domenico Tedesco'dan da sürpriz bir karar geldi. İtalyan taktisyen, Fenerbahçe'nin derbi stratejisini Jhon Duran üzerinden ilerletmeyi gündemine aldı.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN BEKLENTİSİ

Yıldız golcünün önümüzdeki birkaç günlük gidişatını gözetecek olan Domenico Tedesco, Jhon Duran'dan emin olması halinde tüm oyunu Kolombiyalı üzerinden ilerletecek ve zorlu Beşiktaş deplasmanında yüksek tempolu bir hücum izletecek.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından ciddi bir sakatlık yaşayan Jhon Duran, sarı lacivertli formayla şu ana kadar 6 maçta 328 dakika süre almış ve 1 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'nin; Süper Lig şampiyonluğunun anahtarlarından biri olarak kiraladığı Jhon Duran, Ali Koç yönetiminin ciddi bir yatırım yapmasına ve yüklü miktarda da bir kontrat imzalamasına sebep olmuştu.