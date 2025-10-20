Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi kritiği: Beşiktaş'a özel hazırlık!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisi için özel bir hamle planladı. Esasen ise taktisyen hoca, Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'nin stratejisini daha şimdiden tek bir isme odakladı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi kritiği: Beşiktaş'a özel hazırlık!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 19:11
|
20.10.2025
20.10.2025
saat ikonu 19:11

'de Domenico Tedesco'dan derbisi özelinde farklı bir kurgu geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, an itibarıyla Beşiktaş deplasmanı için kritiğini öne çıkardı.

FENERBAHÇE'DE BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN JHON DURAN SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin flaş transferi Jhon Duran, sezona potansiyelli başlamış ve ardından da sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalara çıkamamıştı! Halihazırda Jhon Duran'ın yeniden çalışmalara başladığı ve güçlendiği dönemde, Domenico Tedesco'dan da sürpriz bir karar geldi. İtalyan taktisyen, Fenerbahçe'nin stratejisini Jhon Duran üzerinden ilerletmeyi gündemine aldı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi kritiği: Beşiktaş'a özel hazırlık!

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN BEKLENTİSİ

Yıldız golcünün önümüzdeki birkaç günlük gidişatını gözetecek olan Domenico Tedesco, Jhon Duran'dan emin olması halinde tüm oyunu Kolombiyalı üzerinden ilerletecek ve zorlu Beşiktaş deplasmanında yüksek tempolu bir hücum izletecek.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi kritiği: Beşiktaş'a özel hazırlık!

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından ciddi bir sakatlık yaşayan Jhon Duran, sarı lacivertli formayla şu ana kadar 6 maçta 328 dakika süre almış ve 1 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi kritiği: Beşiktaş'a özel hazırlık!

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'nin; şampiyonluğunun anahtarlarından biri olarak kiraladığı Jhon Duran, Ali Koç yönetiminin ciddi bir yatırım yapmasına ve yüklü miktarda da bir kontrat imzalamasına sebep olmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE JHON DURAN'I HANGİ TAKIMDAN KİRALAMIŞTI?
Süper Lig devi, yıldız hücumcu için Al Nassr ile anlaşmıştı.
Jose Mourinho sonrası rota Almanya: Fenerbahçe'de Devin Özek'ten sürpriz hamle!
Arda Güler ve El Clasico kritiği: Xabi Alonso bekleneni yapıyor!
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#derbi
#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Domenico Tedesco
#Spor
