Paulo Dybala'nın yeni adresi için şaşırtan iddia: Sözleşmesi sona eriyordu!

Paulo Dybala'nın Roma ile olan kontratı birkaç aya sona erecekken, ortaya sürpriz bir süreç çıktı. Halihazırda Avrupa'da pek çok takımın transfer listelerinde olan Paulo Dybala, Brezilya ekibi Flamengo'dan teklif aldı ve görüşmeler başladı.

PAULO DYBALA YENİDEN GÜNEY AMERİKA YOLUNDA!

Kariyerine ülkesi Arjantin'de başlayan Dybala’nın, an itibarıyla Güney Amerika’ya dönme fikrine sıcak baktığı ve bölgedeki yüksek pazar değerinin farkında olduğu iddia edildi.

ROMA HALA MASADA

Paulo Dybala ile kontrat uzatmak isteyen Roma, Arjantinli yıldızla bir süredir görüşmeler yapıyor ve bundan sonraki dönem için de maaş miktarını artırmayı hedefliyor.

PAULO DYBALA VE ROMA KARİYERİ

Roma ile toplamda 118 maça çıkan Paulo Dybala, 42 gol ile 22 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.