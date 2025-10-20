Paulo Dybala'nın yeni adresi için şaşırtan iddia: Sözleşmesi sona eriyordu!

Kategoriler
Paulo Dybala'nın Roma ile olan kontratı birkaç aya sona erecekken, ortaya sürpriz bir süreç çıktı. Halihazırda Avrupa'da pek çok takımın transfer listelerinde olan Paulo Dybala, Brezilya ekibi Flamengo'dan teklif aldı ve görüşmeler başladı.
Kariyerine ülkesi Arjantin'de başlayan Dybala’nın, an itibarıyla Güney Amerika’ya dönme fikrine sıcak baktığı ve bölgedeki yüksek pazar değerinin farkında olduğu iddia edildi.
Paulo Dybala ile kontrat uzatmak isteyen Roma, Arjantinli yıldızla bir süredir görüşmeler yapıyor ve bundan sonraki dönem için de maaş miktarını artırmayı hedefliyor.
Roma ile toplamda 118 maça çıkan Paulo Dybala, 42 gol ile 22 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.