En düşük emekli maaşı belli oldu mu ne kadar olacak?

Emekli maaş zammına dair son detaylar yakından izleniyor.

Emekli aylıkları her yıl ocak ayında 6 aylık enflasyon oranına göre güncelleniyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar, yeni yılda geçerli olacak maaş artış oranını merakla bekliyor.

Eylül ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zam farkı yüzde 7,5 olarak belirlendi.

Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon istatistiklerinin açıklanmasıyla 2026 yılı zam oranı da netleşecek.

Ocak ve Eylül dönemi arasında enflasyon yüzde 25,43 olarak sabitlendi.

Belirleyici ve önemli olacak ölçüt, önümüzdeki üç aylık veri olacak.

Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Ekim ayı yüzde 2,34, Kasım ayı yüzde 1,55, Aralık ayı ise yüzde 1,14 olarak tahmin ediliyor.

Yılsonu ise yüzde 31,77 seviyesinde öngörülüyor.

Bu tahminler dikkate alındığında SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak maaş farkı yüzde 12,94 civarında olacak.

Eğer Merkez Bankası anket sonuçları gerçekleşirse, taban maaşın 16.881 TL’den 19.065 TL’ye yükselmesi beklenebilir.