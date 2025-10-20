Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

En düşük emekli maaşı belli oldu mu ne kadar olacak?

Emekli maaş artış tablosu, 2026 Ocak ayında yapılacak zam öncesinde gündemde kalmayı sürdürüyor. 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanacak SSK-Bağkur emekli artışı için üç aylık önemli veri ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En düşük emekli maaşı belli oldu mu ne kadar olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 22:35

Emekli maaş zammına dair son detaylar yakından izleniyor.

Emekli aylıkları her yıl ocak ayında 6 aylık oranına göre güncelleniyor.

, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar, yeni yılda geçerli olacak maaş artış oranını merakla bekliyor.

En düşük emekli maaşı belli oldu mu ne kadar olacak?

Eylül ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla birlikte SSK ve emeklilerinin 3 aylık zam farkı yüzde 7,5 olarak belirlendi.

Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon istatistiklerinin açıklanmasıyla 2026 yılı da netleşecek.

Ocak ve Eylül dönemi arasında enflasyon yüzde 25,43 olarak sabitlendi.

En düşük emekli maaşı belli oldu mu ne kadar olacak?

Belirleyici ve önemli olacak ölçüt, önümüzdeki üç aylık veri olacak.

Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Ekim ayı yüzde 2,34, Kasım ayı yüzde 1,55, Aralık ayı ise yüzde 1,14 olarak tahmin ediliyor.

Yılsonu ise yüzde 31,77 seviyesinde öngörülüyor.

En düşük emekli maaşı belli oldu mu ne kadar olacak?

Bu tahminler dikkate alındığında SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak maaş farkı yüzde 12,94 civarında olacak.

Eğer Merkez Bankası anket sonuçları gerçekleşirse, taban maaşın 16.881 TL’den 19.065 TL’ye yükselmesi beklenebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

En düşük emekli maaşı ne kadar olabilir?
Merkez Bankası anketine göre tahminler tutarsa, taban maaşın 16.881 TL’den yaklaşık 19.065 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
ETİKETLER
#enflasyon
#merkez bankası
#emekli maaşı
#ssk
#zam oranı
#bağkur
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.