İzmir'de korkunç olay! Cami avlusunda bebek bulundu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Beyazevler Mahallesi'ndeki camide avluya bırakılmış bebek bulundu. Çevredeki vatandaşlar, ağlama sesini duymasının ardından bir bankın üzerine bırakılmış bebeği gördü. Vatandaşların durumu yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından küçük bebek Buca Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkek bebeği cami avlusuna bırakanların bulunması için çalışma başlatıldı.