15°
Sağlık
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Aileleri ayağa kaldırdı! O bebek ürününe 3 bini aşkın dava yağdı

Dünyanın en büyük sağlık ürünleri markasından Johnson & Johnson şirketi bebek ürünü olarak da bilinen talk pudra yüzündün yargı önünde. Kansere yol açtığı iddiasıyla şirketin bunu bilerek sattığına dair ailelerden tepki yağıyor.

Aileleri ayağa kaldırdı! O bebek ürününe 3 bini aşkın dava yağdı
İngiltere'de 3 binden fazla kişi bebek pudrasında kanserli maddeyi bilerek kullandığı gerekçesiyle ABD merkezli Johnson & Johnson şirketine yağdırdı.

Davacılar, şirketin asbestle kirlenmiş talk pudrasını bilerek sattığını ve bunun kansere yol açtığını iddia ederek, Londra Yüksek Mahkemesinde dava açtı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, KP Law tarafından açılan davada, Johnson & Johnson ve 2023'te bu şirketten ayrılan Kenvue UK, 1965-2023 arasında yumurtalık kanseri ve mezotelyomaya (akciğer zarı kanseri) neden olduğu iddia edilen ürünleri satmakla suçlanıyor.

Aileleri ayağa kaldırdı! O bebek ürününe 3 bini aşkın dava yağdı

Davacılara göre, Johnson & Johnson'ın bebek pudrası asbest dahil kanserojen lifler içeriyordu ve şirket bu riski on yıllar boyunca tüketicilerden gizledi.

Kenvue'den yapılan açıklamada ise söz konusu bebek pudrasının "asbest içermediğini ve kansere neden olmadığı" savunuldu.

Şirket geçen hafta Kaliforniya'da mezotelyoma nedeniyle hayatını kaybeden bir kadının ailesine 966 milyon dolar ödemeye mahkum edilmişti. Bu, şirkete karşı verilen en yüksek tazminat kararlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Aileleri ayağa kaldırdı! O bebek ürününe 3 bini aşkın dava yağdı

Johnson & Johnson, ABD'de de talk bazlı ürünlerini kullandıktan sonra kansere yakalandıklarını öne süren çok sayıda kişinin benzer davalarıyla karşı karşıya.

Şirket, 2020'de ABD'de ve 2023'te ise dünya genelinde talk bazlı bebek pudrasının satışını durdurmuş ve ürün formülünü mısır nişastası bazlı versiyona dönüştürmüştü.

