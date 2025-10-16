AUZEF 2025 vize tarihi belli oldu mu ne zaman?

AUZEF öğrencileri için sınav heyecanı bir kez daha başlıyor.

İstanbul Üniversitesi tarafından sürdürülen Açık ve Uzaktan Öğretim programlarında kayıt işlemlerini bitiren öğrenciler, güz dönemi ara sınav günlerini merakla bekliyor.

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF vize oturumları 08 Kasım ile 09 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak.

Sınav merkezi tercih süreci 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.

Tercihinizi https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ya da AUZEF Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Sınav merkezi tercihi bulunmayan öğrencilerin yerleştirmeleri, AKSİS sistemindeki MERNİS bilgileri temel alınarak yapılacaktır.

Ara Sınav (Vize): 08 Kasım - 09 Kasım

Bitirme Sınavı (Final): 27 Aralık - 28 Aralık

Bütünleme Sınavı (Telafi): 31 Ocak - 01 Şubat