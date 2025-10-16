Menü Kapat
15°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

AJet Rotterdam'a uçacak! Fiyatlar belli oldu

Yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam eden AJet, Avrupa'nın önemli şehirlerinden Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'a uçuş başlatacak.

AJet Rotterdam'a uçacak! Fiyatlar belli oldu
AA
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 17:17
|
16.10.2025
16.10.2025
saat ikonu 17:17

'ten yapılan açıklamaya göre, 34 ülkede 100 noktaya seferleri bulunan AJet, 'nın en büyük limanına sahip olan Rotterdam kentini ağına katıyor. Ticari ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip olan Rotterdam, AJet'in Amsterdam'ın ardından Hollanda'daki ikinci rotası olacak.

Rotterdam'a ilk sefer 22 Şubat 2026'da yapılacak. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rotterdam The Hauge Havalimanı'na pazartesi, perşembe, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün sefer düzenlenecek.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yeni hattı sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sarp paylaşımında, "22 Şubat 2026 tarihinden itibaren haftalık 4 frekans İstanbul-Rotterdam seferlerine başlayacağız. Yeni hattımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. 'nin en genç ve en hızlı büyüyen hava yolu olarak hikayemize yepyeni destinasyonlar eklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rotterdam biletleri, yarın 69 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

#Türkiye
#avrupa
#ajet
#uçuş
#Rotterdam
#Ekonomi
