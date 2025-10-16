Menü Kapat
15°
 Hüseyin Bahcivan

2025 Okçuluk Dünya Kupası finaller ne zaman? Mete Gazoz, Hazal Burun ve Emircan Haney Türkiye'yi temsil edecek

Milli okçularımız Mete Gazoz, Hazal Burun ve Emircan Haney, 2025 Okluluk Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek. Vatandaşlar tarafından 2025 Okçuluk Dünya Kupası finalleri ne zaman, saat kaçta başlayacağı ise merak ediliyor.

2025 Okçuluk Dünya Kupası finaller ne zaman? Mete Gazoz, Hazal Burun ve Emircan Haney Türkiye'yi temsil edecek
'de gerçekleştirilecek olan 2025 Okçuluk Dünya Kupası finallerine geri sayım başladı. Çin'in Nanjing şehrinde gerçekleştirilecek olan finallerde 8 erkek ve kadın okçu karşı karşıya gelecek.

Milli okçularımız , Hazal Burun ve Emircan Haney final etabında yer alacak. Vatandaşlar tarafından 2025 Okçuluk Dünya Kupası finalleri ne zaman olduğu merak ediliyor.

2025 Okçuluk Dünya Kupası finaller ne zaman? Mete Gazoz, Hazal Burun ve Emircan Haney Türkiye'yi temsil edecek

2025 OKÇULUK DÜNYA KUPASI FİNALLERİ NE ZAMAN?

Çin'in Nanjing şehrinde gerçekleştirilecek olan 2025 Okçuluk Dünya Kupası finalleri açıklanan bilgilere göre 18-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 okçu karşı karşıya gelecek. Okçuluk Milli Takımı ise final etabında yer alacak. Final karşılaşmalarının henüz saat kaçta başlayacağıyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

2025 Okçuluk Dünya Kupası finaller ne zaman? Mete Gazoz, Hazal Burun ve Emircan Haney Türkiye'yi temsil edecek

METE GAZOZ 2025 OKÇULUK DÜNYA KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Milli okçumuz Mete Gazoz 2025 Okçuluk Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek.

Mete Gazoz'un maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

