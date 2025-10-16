Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İrem Helvacıoğlu'nun eşi kızlarının ismini ilk kez paylaştı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu geçtiğimiz saatlerde kızını kucağını aldı. İrem Helvacıoğlu herhangi bir paylaşım yapmazken, eşi kızlarının ismini ilk kez paylaştı.

Haberi Paylaş
İrem Helvacıoğlu'nun eşi kızlarının ismini ilk kez paylaştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 17:14

Sen Anlat Karadeniz, Karadut, Yürek çıkmazı, Seni Çok Bekledim gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran , 2024 yılında Ural Kaspar ile evlendi. Geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini duyuran İrem Helvacıoğlu, bugün anne oldu.

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZININ ADI BELLİ OLDU

2024 yılında nikah masasına oturan İrem Helvacıoğlu geçtiğimiz saatlerde ilk kez anne oldu. Hamilelik süreci oldukça zorlu geçen Helvacıoğlu, yedi aylık hamileyken Ayvalık’ta yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu boynunu ciddi şekilde incitmiş, o anları “Felç kaldığımı sandım” sözleriyle anlatmıştı.

İrem Helvacıoğlu'nun eşi kızlarının ismini ilk kez paylaştı

İrem Helvacıoğlu hesabından herhangi bir açıklama yapmazken, baba Ural Kaspar “İrem emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara dönecek” sözleriyle esprili bir açıklama yaptı. Kaspar, aynı zamanda kızlarına Sora adını verdiklerini duyurdu.

İrem Helvacıoğlu'nun eşi kızlarının ismini ilk kez paylaştı
ETİKETLER
#sosyal medya
#bebek
#irem helvacıoğlu
#doğum
#Ünlüler
#Ural Kaspar
#Magazin
