İrem Helvacıoğlu'nun eşi kızlarının ismini ilk kez paylaştı

Sen Anlat Karadeniz, Karadut, Yürek çıkmazı, Seni Çok Bekledim gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında Ural Kaspar ile evlendi. Geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini duyuran İrem Helvacıoğlu, bugün anne oldu.

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZININ ADI BELLİ OLDU

2024 yılında nikah masasına oturan İrem Helvacıoğlu geçtiğimiz saatlerde ilk kez anne oldu. Hamilelik süreci oldukça zorlu geçen Helvacıoğlu, yedi aylık hamileyken Ayvalık’ta yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu boynunu ciddi şekilde incitmiş, o anları “Felç kaldığımı sandım” sözleriyle anlatmıştı.

İrem Helvacıoğlu sosyal medya hesabından herhangi bir açıklama yapmazken, baba Ural Kaspar “İrem emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara dönecek” sözleriyle esprili bir açıklama yaptı. Kaspar, aynı zamanda kızlarına Sora adını verdiklerini duyurdu.