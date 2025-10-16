Menü Kapat
15°
Ters yöne girdi, zincirleme kazaya yol açtı! Pes dedirten savunma

Konya'nın Karatay ilçesindeki 70 yaşındaki sürücü caddeye ters girince zincirlemeye kazaya yol açtı. Ters yolda gidip zincirleme kazaya neden olan sürücüden pes dedirten savunma geldi.

'da 70 yaşındaki sürücü aracıyla ters yöne girdi, çevre yolunda meydana geldi. Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 70 yaşındaki sürücü A.Ö. Adliye yönüne ters yolda refüjün yanındaki şeritten ilerlemeye çalıştı.

ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU, SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Ters yolda ilerleyen otomobili fark eden bazı sürücüler manevra yaparak kaçarken, 2'si otomobil 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Sürücü A.Ö. ise kaza sonrası otomobili ile kaçmaya çalıştı. Diğer araç sürücülerinin tepkisi üzerine A.Ö. aracı durdurarak beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"GÖZÜN GÖRÜYOR NİYE VURUYORSUN?"

Ters istikametten seyreden A.Ö.'nün, "Sol şeritte duracaktım. Ben vurmadım, kendin vuruyorsun sonra suçlu ben oluyorum. Neden vuruyorsun, vurmasaydın. Ben ters yola çıktım ama çarpmasaydınız. Gözün görüyor niye vuruyorsun? Vurmak mı lazım vurmayacaktınız" savunması pes dedirtti.

Ters yoldan ilerleyen A.Ö.'nün sebep olduğu kazaya karışan bir sürücü ise, "Ters yoldan geliyor vurduk ama amca da kendisini vurmasaydınız diye savunuyor" dedi.

Polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Ters yoldan ilerleyen A.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

