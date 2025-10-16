Menü Kapat
 | Berrak Arıcan Baş

Beşar Esad Suriye'ye iade edilecek mi? Kremlin Sözcüsü Peskov cevapladı

Suriye lideri Ahmed Şara'nın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesinin ardından Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın iade edilip edilmeyeceğine dair konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk kez ziyareti gerçekleştirdi. Moskova'da Rusya Devlet Başkanı ile bir araya gelen Şara'nın, devrik lideri 'ın iadesini isteyeceği öne sürüldü.

Beşar Esad Suriye'ye iade edilecek mi? Kremlin Sözcüsü Peskov cevapladı

İki liderin görüşmesinin ardından Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Devrik lider Beşar Esad iade edilecek mi?'' sorusuna cevap verdi.

Peskov, Putin-Şara görüşmesinde Esad’ın iadesi konusunun gündeme gelip gelmediği ve “Esad ’ye iade edilecek mi?” sorularına net bir cevap vermekten kaçındı.

Rusya medyasında yer alan haberlere göre Peskov, “Esad konusunda bildireceğimiz bir şey yok” açıklaması yaptı.

Beşar Esad Suriye'ye iade edilecek mi? Kremlin Sözcüsü Peskov cevapladı

RUS ASKERİ ÜSLERİNİN VARLIĞI NE OLACAK?

Putin ve Şara'nın, Suriye topraklarında bulunan Rus askeri üslerinin geleceğine dair konuştuklarını belirten Peskov, Suriye’nin güney bölgelerinde Rus devriyelerinin yeniden faaliyete geçmesi hakkında ise şunları söyledi:

''Böyle bir bilgi duymadım. Hayır, böyle bir şey olmadı. Bu bilginin nereden çıktığını bilmiyorum.''

Beşar Esad Suriye'ye iade edilecek mi? Kremlin Sözcüsü Peskov cevapladı

PUTİN SURİYE'YE GİTMEYECEK

Peskov, Putin’in Moskova’da Şaraa ile yaptığı görüşmenin ardından Suriye’ye bir karşılık ziyaretinin henüz planlanmadığını söyledi. ''Bu tür davetler diplomatik kanallar üzerinden iletilebilir'' diyen Peskov, ziyaretin gelecekte gündeme gelebileceğine işaret etti.

Beşar Esad Suriye'ye iade edilecek mi? Kremlin Sözcüsü Peskov cevapladı
