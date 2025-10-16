Kayseri'de savaş uçak sesleri neden geliyor son dakika? F16 jet uçak sesi yükseliyor

16 Ekim Perşembe günü gökyüzünde duyulan jet uçak sesleri vatandaşı korkuttu. Yükselen uçak sesleriyle beraber neden savaş uçakları uçuyor son dakika araması da yapıldı.

KAYSERİ'DE SAVAŞ UÇAK SESLERİ NEDEN GELİYOR SON DAKİKA 18 EKİM?

SOLOTÜRK ekibi, cumartesi günü Kayseri'de yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdiği için bugün Kayseri'de jet savaş uçağı sesleri yükseldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Kayseri Bilim Festivali'nde gösteri yapacak olan Solotürk bugün yaptığı prova ile gösteriye hazırlandı. Gösteri öncesince prova uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK, prova uçuşu yaptı.

Solotürk ekibi Kayseri'de düzenleyeceği gösteri uçuşu öncesinde çevre tanıma ve prova uçuşları gerçekleştiriyor. Prova uçuşu yapmasından dolayı bugün Kayseri semalarında uçuş yaptı.

Güçlü motoru ile yaptığı uçuş ise gökyüzünde jet uçak sesleri duyulmasına neden oldu. Prova uçuş tarihi şöyle duyuruldu:

"SOLOTÜRK, Kayseri 7’nci Bilim Festivali kapsamında Kayseri’de gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

Çevre tanıma uçuşumuz:

Tarih: 16 Ekim 2025 Perşembe

Saat : 11:30

Yer : Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi - Büyük Etkinlik Alanı, Kayseri

Prova uçuşumuz:

Tarih: 16 Ekim 2025 Perşembe

Saat: 15:00

Yer: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi - Büyük Etkinlik Alanı, Kayseri"

18 Ekim Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi - Büyük Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek olan gösteri için bekleyiş devam ederken Solotürk ekibi 16 Ekim günü 15.00'te prova uçuşu düzenledi. Gösteri ise 18 Ekim Cumartesi günü aynı yerde aynı saatte gerçekleştirilecek.