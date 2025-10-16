Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Kayseri'de savaş uçak sesleri neden geliyor son dakika? F16 jet uçak sesi yükseliyor

Kayseri'de bugün duyulan jet uçak seslerinin ardından savaş uçak sesleri neden geliyor merak edildi. F16 savaş uçak seslerinin yükselmesiyle beraber endişeli anlar yaşandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 16:52

16 Ekim Perşembe günü gökyüzünde duyulan jet uçak sesleri vatandaşı korkuttu. Yükselen uçak sesleriyle beraber neden uçuyor son dakika araması da yapıldı.

KAYSERİ'DE SAVAŞ UÇAK SESLERİ NEDEN GELİYOR SON DAKİKA 18 EKİM?

ekibi, cumartesi günü 'de yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdiği için bugün Kayseri'de jet savaş uçağı sesleri yükseldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Kayseri Bilim Festivali'nde gösteri yapacak olan Solotürk bugün yaptığı prova ile gösteriye hazırlandı. Gösteri öncesince prova uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK, prova uçuşu yaptı.

Kayseri'de savaş uçak sesleri neden geliyor son dakika? F16 jet uçak sesi yükseliyor

KAYSERİ JET UÇAK F16 SESLERİ NEDEN GELİYOR?

Solotürk ekibi Kayseri'de düzenleyeceği gösteri uçuşu öncesinde çevre tanıma ve prova uçuşları gerçekleştiriyor. Prova uçuşu yapmasından dolayı bugün Kayseri semalarında uçuş yaptı.

Kayseri'de savaş uçak sesleri neden geliyor son dakika? F16 jet uçak sesi yükseliyor

Güçlü motoru ile yaptığı uçuş ise gökyüzünde jet uçak sesleri duyulmasına neden oldu. Prova uçuş tarihi şöyle duyuruldu:

"SOLOTÜRK, Kayseri 7’nci Bilim Festivali kapsamında Kayseri’de gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

Çevre tanıma uçuşumuz:

Tarih: 16 Ekim 2025 Perşembe
Saat : 11:30
Yer : Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi - Büyük Etkinlik Alanı, Kayseri

Prova uçuşumuz:

Tarih: 16 Ekim 2025 Perşembe
Saat: 15:00
Yer: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi - Büyük Etkinlik Alanı, Kayseri"

Kayseri'de savaş uçak sesleri neden geliyor son dakika? F16 jet uçak sesi yükseliyor

KAYSERİ'DE SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN UÇUYOR SON DAKİKA?

18 Ekim Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi - Büyük Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek olan gösteri için bekleyiş devam ederken Solotürk ekibi 16 Ekim günü 15.00'te prova uçuşu düzenledi. Gösteri ise 18 Ekim Cumartesi günü aynı yerde aynı saatte gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilen prova uçuşu nedeniyle de gökyüzünde savaş uçağı sesleri duyuldu.

Solotürk hangi uçakları kullanıyor, kaç pilotu var? Uçuş gösterilerine devam ediyor
ETİKETLER
#kayseri
#solotürk
#Savaş Uçakları
#Bilim Festivali
#Prova Uçuşu
#Jet Uçak Sesleri
#Jet Uçak
#Prova Uçuşu
#Bilim Festivali
#Aktüel
