Eski ehliyet yenileme uzatıldı mı son gün ne zaman?

Eski model ehliyet kullanan vatandaşlar için yenileme dönemi sürüyor.
Nüfus müdürlüklerinde yapılan ehliyet yenileme başvurularının bitiş tarihi ve başvuru koşulları, birçok kişi tarafından dikkatle izleniyor.
Son yayımlanan veriye göre halen 2 milyon 33 bin 472 kişi eski model sürücü belgesi kullanıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya platformu üzerinden ehliyet yenilemeyle ilgili detaylar paylaşıldı.
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son gün 31 Ekim 2025.
Eski ehliyet yenileme süresinde herhangi bir uzatma yapılmayacak.
Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz olacak ve eski tip ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, indirimli harç, değerli kâğıt ve hizmet ücretinden faydalanamayacak.
Eski tip ehliyetini yenisiyle değiştirme işlemi için 31 Ekim’e kadar 15 TL ödenecek.
Sürücü belgesi başvurusu sırasında talep edilen evraklar şunlar;
Kimlik Belgesi
Sürücü Sertifikası
Öğrenim Belgesi,
Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyanı
Adli Sicil Belgesi.