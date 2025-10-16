Menü Kapat
15°
 Erdem Avsar

Eski ehliyet yenileme uzatıldı mı son gün ne zaman?

Ehliyet yenileme süreciyle ilgili merak edilen konular gündemdeki yerini koruyor. Sürücü belgesi sahibi vatandaşlar, eski tip ehliyetlerin geçerlilik zamanı ve yenileme işlemlerinin son tarihiyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Eski ehliyet yenileme uzatıldı mı son gün ne zaman?
16.10.2025
16.10.2025
16:41

Eski model ehliyet kullanan vatandaşlar için yenileme dönemi sürüyor.

Nüfus müdürlüklerinde yapılan başvurularının bitiş tarihi ve başvuru koşulları, birçok kişi tarafından dikkatle izleniyor.

Son yayımlanan veriye göre halen 2 milyon 33 bin 472 kişi eski model kullanıyor.

Eski ehliyet yenileme uzatıldı mı son gün ne zaman?

2025 EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya platformu üzerinden ehliyet yenilemeyle ilgili detaylar paylaşıldı.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son gün 31 Ekim 2025.

Eski ehliyet yenileme süresinde herhangi bir uzatma yapılmayacak.

Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz olacak ve eski tip ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, indirimli harç, değerli kâğıt ve hizmet ücretinden faydalanamayacak.

Eski ehliyet yenileme uzatıldı mı son gün ne zaman?

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELER?

Eski tip ehliyetini yenisiyle değiştirme işlemi için 31 Ekim’e kadar 15 TL ödenecek.

Sürücü belgesi başvurusu sırasında talep edilen evraklar şunlar;

Kimlik Belgesi

Sürücü Sertifikası

Öğrenim Belgesi,

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyanı

Adli Sicil Belgesi.

Sıkça Sorulan Sorular

Ehliyet yenileme işlemleri için süre uzatılacak mı?
Hayır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yenileme süresi uzatılmayacak. Vatandaşların belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.
