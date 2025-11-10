İstanbul, Bursa'da deprem mi oldu son dakika? Marmara Bölgesi'nde sarsıntı

10 Kasım Pazartesi günü Balıkesir, İzmir, İstanbul ve Bursa illerinde sarsıntı hissedildi. Erken saatlerde meydana gelen deprem sonrasında deprem mi oldu son dakika araması da yükseldi.

İSTANBUL, BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

10 Kasım Pazartesi günü Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir Sındırgı'da devam eden sarsıntılar erken saatlerde de devam ediyor. İstanbul, İzmir ve Bursa'da da sarsıntı hissedilirken endişeli anlar yaşandı. Sındırgı'da dün geceden beri devam eden depremler erken saatlerde de devam ediyor.

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

