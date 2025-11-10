İstanbul'da 9'u beş geçe hayat durdu!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul’da da vatandaşlar, Atatürk'e duydukları saygıyı bir kez daha ortaya koydu. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde seyir halinde bulunan sürücüler, saatler 09.05’i gösterdiğinde araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu. Siren seslerinin yankılandığı o anlarda köprü ve çevresinde adeta zaman durdu. Boğaz’ın iki yakasını birbirine bağlayan köprüde yaşanan bu anlamlı anlar, drone ile havadan görüntülendi.