Gündem
 Özge Sönmez

Türkiye Ata'sını anıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak "Türkiye küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" notunu düştü.

Türkiye Ata'sını anıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de!
10.11.2025
10.11.2025
09:53

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal , vefatının 87'nci yılında törenlerle anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı 'i ziyaret etti. Erdoğan başkanlığındaki kortej, Aslanlı Yol'da yürüdükten sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Türkiye Ata'sını anıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de!

ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKILDI

Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 87 yıl önce ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Ata'sını anıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de!

TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜÇ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTE

Erdoğan ve devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

'Aziz Atatürk, Vefatınızın 87. yıl dönümünde zat-ı âlinizi, İstiklal Harbimizi birlikte yürüttüğünüz silah arkadaşlarınızı ve yüzlerce yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. “En büyük eserim” dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şâd olsun. '

Türkiye Ata'sını anıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de!
