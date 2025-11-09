Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? 10 Kasım Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün 87'nci yıl dönümü dolayısıyla yarın Anıtkabir'de program düzenlenecek.

Program kapsamında ihtiyaç olması halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacağı merak ediliyor.

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK 10 KASIM?

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre Ankara'da trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:

"GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi, Turgut Reis Caddesi,

Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Celal Bayar Bulvarı’nın Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantları,

Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ile buralara bağlanan yolların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır."

ANKARA'DA YOLLAR SAAT KAÇTA TRAFİĞE KAPATILACAK?

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı duyuruda yolların ihtiyaç olması halinde gece saat 01.00'den itibaren trafiğe kapatılacağını duyurdu. Anma programının sona ermesinin ardından ise trafiğe kapatılacak yollarda araç geçişine izin verilecek.