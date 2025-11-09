Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? 10 Kasım Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Anıtkabir programı nedeniyle Ankara'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından 10 Kasım Ankara'da hangi yolların trafiğe kapatılacağı gündem oldu.

Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? 10 Kasım Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre 'ü Anma Günü'nün 87'nci yıl dönümü dolayısıyla yarın 'de program düzenlenecek.

Program kapsamında ihtiyaç olması halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Ankara'da hangi trafiğe kapatılacağı merak ediliyor.

Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? 10 Kasım Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK 10 KASIM?

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre Ankara'da trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:

"GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi, Turgut Reis Caddesi,

Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Celal Bayar Bulvarı’nın Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantları,

Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ile buralara bağlanan yolların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır."

Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? 10 Kasım Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu

ANKARA'DA YOLLAR SAAT KAÇTA TRAFİĞE KAPATILACAK?

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı duyuruda yolların ihtiyaç olması halinde gece saat 01.00'den itibaren trafiğe kapatılacağını duyurdu. Anma programının sona ermesinin ardından ise trafiğe kapatılacak yollarda araç geçişine izin verilecek.

