Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? 10 Kasım Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün 87'nci yıl dönümü dolayısıyla yarın Anıtkabir'de program düzenlenecek.
Program kapsamında ihtiyaç olması halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacağı merak ediliyor.
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre Ankara'da trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:
"GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi, Turgut Reis Caddesi,
Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Celal Bayar Bulvarı’nın Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantları,
Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ile buralara bağlanan yolların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır."
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı duyuruda yolların ihtiyaç olması halinde gece saat 01.00'den itibaren trafiğe kapatılacağını duyurdu. Anma programının sona ermesinin ardından ise trafiğe kapatılacak yollarda araç geçişine izin verilecek.