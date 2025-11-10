Bu kafeye gelenler cam kapıya tosluyor! Garip anlar kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hatay'ın İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda açılan bir işletmede sık sık temizlenen camlar aralıklarla kazaya neden oldu. Camı fark etmeyerek çarpan müşterilerin o anları kameraya yansıdı. Kısa sürede benzer olayların yaşanması işletme çalışanlarını da şaşırttı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; müşterilerin cam kapıyı fark etmeyip çarptıkları, çalışanların ise durumu gülerek karşıladığı anlar yer aldı. İşletme yetkilileri, yaşananların ardından cam kapının önüne uyarı etiketi yapıştırarak benzer kazaların önüne geçmeyi planladıklarını belirtti.