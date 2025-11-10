Bu kafeye gelenler cam kapıya tosluyor! Garip anlar kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda açılan bir işletmede sık sık temizlenen camlar aralıklarla kazaya neden oldu. Camı fark etmeyerek çarpan müşterilerin o anları kameraya yansıdı. Kısa sürede benzer olayların yaşanması işletme çalışanlarını da şaşırttı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; müşterilerin cam kapıyı fark etmeyip çarptıkları, çalışanların ise durumu gülerek karşıladığı anlar yer aldı. İşletme yetkilileri, yaşananların ardından cam kapının önüne uyarı etiketi yapıştırarak benzer kazaların önüne geçmeyi planladıklarını belirtti.